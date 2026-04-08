【きょうから】メロンにコーヒージェリー… 予想白熱の歴代代人気フラペ5種が進化して待望の復活
スターバックス日本上陸30周年を記念した「The STAR フラペチーノ」が、ついに発売された。予告投稿はXで290万インプレッションを超え、コメント欄では復活フレーバーの予想が白熱。さらに、待望の5種類が発表された投稿は3000万インプレッションを突破するなど大きな話題を集めており、全国の店舗を巡って全制覇を目指す“フラペチーノ巡りの旅”がいよいよ幕を開けた。
【画像】メロンにヨーグルト…待望の復活を遂げる5種のフラペ
同社30周年の第一弾のテーマは『原点に立ち返り、原点を超えていく』。30年間で累計約20億杯以上を届けてきたフラペチーノの歴史の中から、過去に高い人気を博した名作たちが進化した姿で登場する。
『THE STAR フラペチーノ』は、30年間の歴史の中で、数多く存在する世代を超えて愛され続けてきた、“記憶に残る一杯“から、全国のパートナー（店員）の声をもとに選び抜いた特別な5種類のラインナップとなっている。
■『THE フラペチーノ of メロン of メロン』
芳香な香りの国産赤肉マスクメロン果肉に、メロンベースとメロンフレーバーのホイップクリームを合わせた、まるで完熟したメロンの“おいしいところだけ“を味わっているようなフラペチーノ。今回、赤肉メロン果肉を増量し、同社が発売した商品の中でも過去最大のメロン果肉量を実現。層ごとに異なるメロンの味わいが重なり合い、“メロンを超えたメロン体験“を楽しむことが出来る。
■『THEフラペチーノ of フルーツオントップヨーグルト with クラッシュナッツ』
ヨーグルトの爽やかな味わいとフルーツジュースのジューシーさを重ね合わせた、“満たされるフルーツヨーグルト体験“が楽しめる一杯。軽やかなヨーグルト、ミルク、クラシックシロップをブレンドし、まろやかで心地の良い“ヨーグルト感“が引き出された。今回は、カップの底にまでヨーグルトを加えることで、過去発売された商品よりもヨーグルト感をさらにアップ。フラペチーノとは思えない奥行きある味わいを実現した。デザートのような満足感と爽やかな飲み心地を両立した一杯となり、さわやかな朝のスタートにもぴったりなフラペチーノとなった。
■『THEフラペチーノ of コーヒージェリー』
コーヒーのおいしさを上から下まで楽しめる。“ほろ甘ビターなコーヒージェリー体験“のフラペチーノ。カップの底には、同社オリジナルのエスプレッソローストを抽出した珈琲ジェリーを使用。弾力のある食感とほろ苦い味わいがフラペチーノの甘みと絶妙に重なり、飲み進めるほどにコーヒーの風味が広がる。今回は、過去発売された商品と比べて、ホイップクリームをコーヒーホイップクリームに進化させることにより、より豊かなコーヒー感を実現させた。コーヒー、ホイップ、ジェリーの織りなす層の味わいは、同社のコーヒーの魅力を存分に楽しめる特別な一杯となっている。
■『THEフラペチーノ 加賀 棒ほうじ茶』
加賀 棒ほうじ茶に、100％一番茶を使用した香ばしい香りとやさしい甘みが広がる“黄金のほうじ茶体験“を楽しめるフラペチーノ。今回は、これまでのジェリーに代わり、加賀 棒ほうじ茶を使用したぷるぷる食感のわらび餅を使用。さらにホワイトモカフレーバーのホイップクリームを重ね、まろやかな甘みをプラス。30周年にふさわしい、和の香りと深い余韻が広がる仕上がりとなった。
■『THEフラペチーノ of チャンキー クッキー』
ザクザクとした食感とミルクのコクを楽しめる、“クッキーまるごと体験”が味わえるフラペチーノ。バニラ風味のベースの中に、チョコレートチャンククッキーをまるごと1枚ブレンドし、飲むたびにクッキーの食感とチョコレートの香ばしい風味が広がる。今回は、本商品に最も合うようなクッキーを新たに開発。さらに、ざくざく食感のベイクドチョコ＆クッキーをトッピングとして重ねることで、フラペチーノの中のクッキーとトッピングのクッキーが織りなす食感のコントラストと、チョコレートのコクが最後まで楽しめる。
『THE STAR フラペチーノ』は8日より全国のスターバックスで、1店舗につき1商品が提供される。5つの名作を探して巡る楽しさと、店舗ごとに違う一杯に出会える、30周年ならではの特別なフラペチーノ体験が提供される。各商品の取り扱い店舗は、公式サイト及びSNSで案内される。
■商品概要 価格はすべて税込
『THE フラペチーノ of メロン of メロン』
Tallサイズのみ
＜持ち帰り＞736円 ＜店内＞750円
『THE フラペチーノ of フルーツ-オン-トップ-ヨーグルト with クラッシュ ナッツ』
Tallサイズのみ
＜持ち帰り＞717円 ＜店内＞730円
『THE フラペチーノ of コーヒー ジェリー』
Tallサイズのみ
＜持ち帰り＞687円 ＜店内＞700円
『THE フラペチーノ of 加賀 棒ほうじ茶』
Tallサイズのみ
＜持ち帰り＞717円 ＜店内＞730円
『THE フラペチーノ of チャンキー クッキー』
Tallサイズのみ
＜持ち帰り＞687円 ＜店内＞700円
◆販売期間：2026年4月8日（水）〜
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある。
◆取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
※5商品のうち1商品だけを取り扱う“1店舗1商品展開。
同社30周年の第一弾のテーマは『原点に立ち返り、原点を超えていく』。30年間で累計約20億杯以上を届けてきたフラペチーノの歴史の中から、過去に高い人気を博した名作たちが進化した姿で登場する。
『THE STAR フラペチーノ』は、30年間の歴史の中で、数多く存在する世代を超えて愛され続けてきた、“記憶に残る一杯“から、全国のパートナー（店員）の声をもとに選び抜いた特別な5種類のラインナップとなっている。
■『THE フラペチーノ of メロン of メロン』
芳香な香りの国産赤肉マスクメロン果肉に、メロンベースとメロンフレーバーのホイップクリームを合わせた、まるで完熟したメロンの“おいしいところだけ“を味わっているようなフラペチーノ。今回、赤肉メロン果肉を増量し、同社が発売した商品の中でも過去最大のメロン果肉量を実現。層ごとに異なるメロンの味わいが重なり合い、“メロンを超えたメロン体験“を楽しむことが出来る。
■『THEフラペチーノ of フルーツオントップヨーグルト with クラッシュナッツ』
ヨーグルトの爽やかな味わいとフルーツジュースのジューシーさを重ね合わせた、“満たされるフルーツヨーグルト体験“が楽しめる一杯。軽やかなヨーグルト、ミルク、クラシックシロップをブレンドし、まろやかで心地の良い“ヨーグルト感“が引き出された。今回は、カップの底にまでヨーグルトを加えることで、過去発売された商品よりもヨーグルト感をさらにアップ。フラペチーノとは思えない奥行きある味わいを実現した。デザートのような満足感と爽やかな飲み心地を両立した一杯となり、さわやかな朝のスタートにもぴったりなフラペチーノとなった。
■『THEフラペチーノ of コーヒージェリー』
コーヒーのおいしさを上から下まで楽しめる。“ほろ甘ビターなコーヒージェリー体験“のフラペチーノ。カップの底には、同社オリジナルのエスプレッソローストを抽出した珈琲ジェリーを使用。弾力のある食感とほろ苦い味わいがフラペチーノの甘みと絶妙に重なり、飲み進めるほどにコーヒーの風味が広がる。今回は、過去発売された商品と比べて、ホイップクリームをコーヒーホイップクリームに進化させることにより、より豊かなコーヒー感を実現させた。コーヒー、ホイップ、ジェリーの織りなす層の味わいは、同社のコーヒーの魅力を存分に楽しめる特別な一杯となっている。
■『THEフラペチーノ 加賀 棒ほうじ茶』
加賀 棒ほうじ茶に、100％一番茶を使用した香ばしい香りとやさしい甘みが広がる“黄金のほうじ茶体験“を楽しめるフラペチーノ。今回は、これまでのジェリーに代わり、加賀 棒ほうじ茶を使用したぷるぷる食感のわらび餅を使用。さらにホワイトモカフレーバーのホイップクリームを重ね、まろやかな甘みをプラス。30周年にふさわしい、和の香りと深い余韻が広がる仕上がりとなった。
■『THEフラペチーノ of チャンキー クッキー』
ザクザクとした食感とミルクのコクを楽しめる、“クッキーまるごと体験”が味わえるフラペチーノ。バニラ風味のベースの中に、チョコレートチャンククッキーをまるごと1枚ブレンドし、飲むたびにクッキーの食感とチョコレートの香ばしい風味が広がる。今回は、本商品に最も合うようなクッキーを新たに開発。さらに、ざくざく食感のベイクドチョコ＆クッキーをトッピングとして重ねることで、フラペチーノの中のクッキーとトッピングのクッキーが織りなす食感のコントラストと、チョコレートのコクが最後まで楽しめる。
『THE STAR フラペチーノ』は8日より全国のスターバックスで、1店舗につき1商品が提供される。5つの名作を探して巡る楽しさと、店舗ごとに違う一杯に出会える、30周年ならではの特別なフラペチーノ体験が提供される。各商品の取り扱い店舗は、公式サイト及びSNSで案内される。
■商品概要 価格はすべて税込
『THE フラペチーノ of メロン of メロン』
Tallサイズのみ
＜持ち帰り＞736円 ＜店内＞750円
『THE フラペチーノ of フルーツ-オン-トップ-ヨーグルト with クラッシュ ナッツ』
Tallサイズのみ
＜持ち帰り＞717円 ＜店内＞730円
『THE フラペチーノ of コーヒー ジェリー』
Tallサイズのみ
＜持ち帰り＞687円 ＜店内＞700円
『THE フラペチーノ of 加賀 棒ほうじ茶』
Tallサイズのみ
＜持ち帰り＞717円 ＜店内＞730円
『THE フラペチーノ of チャンキー クッキー』
Tallサイズのみ
＜持ち帰り＞687円 ＜店内＞700円
◆販売期間：2026年4月8日（水）〜
※一時的な欠品または早期に販売終了する場合がある。
◆取り扱い店舗：全国のスターバックス店舗（一部店舗を除く）
※5商品のうち1商品だけを取り扱う“1店舗1商品展開。