見上愛と上坂樹里がダブルヒロインのNHK連続テレビ小説「風、薫る」（月〜金曜）の7日に放送された第7回の平均世帯視聴率が13・6％（関東地区）だったことが8日、ビデオリサーチの調べで分かった。これまでの番組最高は第1回の14・9％。平均個人視聴率は7・5％だった。

主人公は見上演じる一ノ瀬りんと、上坂演じる大家直美の2人の女性。まだ女性の職業が確立されていなかった明治期に同じ看護婦養成所を卒業し、「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」と呼ばれて新たな風を巻き起こした実在の人物、大関和さんと鈴木雅さんの2人の半生がモチーフとなっている。

主題歌は、Mrs. GREEN APPLEの「風と町」。

あらすじは、りん（見上愛）は、美津（水野美紀）、安（早坂美海）、中村（小林隆）らに見守られ、運送業を営む奥田亀吉（三浦貴大）のもとへと嫁ぐ。りんは夫の亀吉と義母の貞（根岸季衣）と関係を築くため、懸命に奥田家に尽くすが…。一方、直美（上坂樹里）は新しいマッチ工場で働きながら英語の勉強を続けていた。

そしてりんは女の子を出産する。