ナブテスコ<6268.T>は３月３１日につけた年初来安値３７５６円を底に反発機運を高めている。精密減速機の上振れ期待に加えて、防衛関連の側面もあり、本格的な上昇が期待できそうだ。



２月１２日に発表した２５年１２月期連結決算は、営業利益が２０７億２６００万円（前の期比６０．３％増）だった。鉄道車両用機器や航空機器などのＴＲＳ（トランスポートソリューション）と、ＦＡ向け精密減速機などのＣＭＰ（コンポーネントソリューション）事業がともに好調に推移。鉄道車両用機器の欧州子会社に係る関係会社整理損失や舶用機器事業子会社ののれんの減損などを計上したが、最終利益も１５６億９５００万円（同５５．１％増）と大幅増益となった。



２６年１２月期は営業利益２７７億円（前期比３３．６％増）と連続して大幅増益を見込む。ＴＲＳ分野で航空機器、舶用機器の更なる好調を見込むほか、ＣＭＰ分野で精密減速機の受注が２５年度第１四半期以降、４四半期連続で回復傾向にあることが牽引する。年間配当も前期比２円増配し年８２円を予定する。



ただ、精密減速機の回復モメンタムの強さに加えて、ＴＲＳ分野におけるＭＲＯ（メンテナンス、リペア、オーバーホール）比率の上昇などで上振れの可能性は高い。調査機関の中には営業利益３００億円前後を見込むところもある。また、同社は波動歯車減速機やヒューマノイド向け減速機などへの展開も進める予定で、フィジカルＡＩ関連としても注目したい。（仁）



出所：MINKABU PRESS