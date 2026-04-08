5月8日に公開されるマーベルコミック原作の女性ヒーロー映画『レッド・ソニア／反逆の剣』の本予告と場面写真が公開された。

参考：マチルダ・ルッツ主演『レッド・ソニア／反逆の剣』5月8日公開 壮大なスケールの特報も

原作は、ロバート・E・ハワードによる英雄譚『英雄コナン』シリーズを起源に、1970年代以降はコミックで再解釈され、世界的人気を獲得してきたヒロイックファンタジー。1985年にはリチャード・フライシャー監督による映画版が公開され、ブリジット・ニールセンとアーノルド・シュワルツェネッガーが共演している。

より壮大な世界観で再映画化された本作は、自分の村を焼き打ちにされた赤髪の少女レッド・ソニアが、剣の修行を積み、仲間とともに自由と復讐のために戦うファンタジーアクション。『ローグ』『サイレントヒル：リベレーション』などの M・J・バセットが監督を務めた。

主演を務めるのは『REVENGE リベンジ』などのマチルダ・ルッツ。そのほか、『移動都市／モータル・エンジン』のロバート・シーアン、『BATWOMAN／バットウーマン』のウォリス・デイ、『ロード・オブ・ザ・リング／ローハンの戦い』ルーク・パスクァリーノらが共演に名を連ねている。

時は有史以前のハイボリア時代。蛮族王の侵攻で故郷を失った女戦士ソニア（マチルダ・ルッツ）は、ヒルカニアの森でひっそりと生き延びていた。だが森に異変が起き、彼女は自然を蹂躙しながら勢力を広げる皇帝ドレイガン（ロバート・シーアン）の陰謀に巻き込まれていく。捕らえられたソニアは都の闘技場へ送られ、ダムナティと呼ばれる囚われの戦士たちとともに怪物との死闘を強いられる。過酷な運命の中で、彼女の反撃が始まろうとしていた。

公開された本予告では、紅しょうががナレーションを担当。“紅”の伝説と「紅しょうが」の“紅”をかけてのオファーに、熊元プロレスは「まさかこの映画に出ている人たちは『気ぃつけや～！』なんてナレーションが付いているとは思ってないはず（笑）」、「関西の強い女子だとこういう感じになるよというのが出せて良かった」とコメント。今回が映画の予告ナレーション初挑戦となった2人。稲田美紀は収録中の熊元を見て「ナレーションのみでも手振りつけるんや」と知らなかった事実が発覚したとコメント。熊元は「声だけではやってないです。手まで付けると変わってくるんで」と動きを付けて感情を乗せることを大切にしたと語った。

映像では、紅しょうがによる息ぴったりの力強いナレーションが炸裂。物語は、侵略によって蹂躙された大国の“最後の生き残り”レッド・ソニアが、宿敵・皇帝ドレイガンへの燃え上がる執念を胸に刻むシーンから幕を開ける。囚われの身に堕とされながらも、自由と復讐のため、彼女は斬り、砕き、そして突破する。しかしその前に立ちはだかるのは、想像を絶する緊急クエスト。「緊急クエスト発生!?」「みんな～気ぃ付けや～！」という2人の叫びが印象的な予告となっている。

あわせて公開された場面写真には、シンボルである銀のビキニアーマーをまとった赤髪の女戦士、レッド・ソニア（マチルダ・ルッツ）が、ダムナティと呼ばれる囚われの戦士たちとともに激闘に身を投じる姿が写し出されている。さらに、ソニアが暮らす森の自然や動物を容赦なく破壊していく暴君、ドレイガン皇帝（ロバート・シーアン）が本を抱え、不敵な笑みを浮かべる意味深な瞬間も切り取られている。

【紅しょうが コメント】●稲田美紀初めての映画予告ナレーション収録だったので、一か所だけテンション感を間違えてないか不安なんですが、熊元さんはナレーションのみでも手振りつけるんやという知らなかった事実が発覚しました。

●熊元プロレス声だけでなく、手まで付けると変わってくるので動きも大切にやらせてもらいました。関西の強い女子だとこういう感じになるよというのが出せて良かったです。

（文＝リアルサウンド編集部）