メタリアル<6182.T>が大幅反発している。７日の取引終了後に、集計中の２６年２月期の連結業績について、営業利益が従来予想の１億３０００万円から２億１４００万円（前の期比８２．９％増）へ、純利益が１０００万円から４８００万円（同８３．９％減）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表したことが好感されている。



新規事業であるＡＩ関連の受託開発案件の受注が計画を上回った一方、子会社ＳＴＵＤＩＯ５５の売上計画未達から、売上高は４５億円から４４億８７００万円（同９．９％増）へやや下振れた。ただ、前の期に着手した構造改革に伴う販管費削減や不採算商品・部門の整理が進展し、ＡＩ事業及びＨＴ事業における利益改善やメタバース事業における赤字幅を圧縮した結果、利益は計画を上振れた。



出所：MINKABU PRESS