8日10時現在の日経平均株価は前日比2541.02円（4.76％）高の5万5970.58円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は1464、値下がりは87、変わらずは20と、値上がり銘柄の割合が90％超に達する全面高商状となっている。



日経平均プラス寄与度トップはアドテスト <6857>で、日経平均を565.99円押し上げている。次いで東エレク <8035>が333.88円、ファストリ <9983>が232.51円、ＳＢＧ <9984>が165.73円、フジクラ <5803>が88.30円と続く。



マイナス寄与度は13.24円の押し下げで信越化 <4063>がトップ。以下、出光興産 <5019>が3.89円、川崎汽 <9107>が3.32円、ＩＮＰＥＸ <1605>が3.19円、大塚ＨＤ <4578>が2.68円と続いている。



業種別では33業種中29業種が値上がり。1位は非鉄金属で、以下、電気機器、ガラス・土石、ゴム製品と続く。値下がり上位には鉱業、海運、石油・石炭が並んでいる。



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