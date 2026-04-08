「ZOZOTOWN Mリーグ2025-26」セミファイナルシリーズ、4月7日の第1試合で、セガサミーフェニックス・醍醐大（最高位戦）が、緻密な手順と捨て牌構成で相手を翻弄。熟練の技が光る一局を披露し、解説陣やファンを唸らせた。

【映像】醍醐大の技が光る打牌選択

場面は東3局1本場。醍醐は2万7000点持ちの2着目。トップ目を走る赤坂ドリブンズ・浅見真紀（最高位戦）を8700点差で追う展開だった。醍醐の配牌は、第1ツモで6索を引き寄せた時点でマンズ・ソウズで各1メンツ、さらにピンズが1・3・4・赤5・6・7筒と、雀頭さえできればすぐにでもテンパイという超絶好機。

ここで醍醐が選んだ第1打は、一見有効牌になりそうな三万だった。この一打に対し、解説のKADOKAWAサクラナイツ・渋川難波（最高位戦）は「本当に醍醐さんらしい。変な捨て牌にしておいた方が、両面待ちはアガりやすい」と即座に意図を汲み取り高く評価した。

幸運も重なる。3巡目に1筒が重なって雀頭が完成すると、醍醐は3索を切り、2・5・8筒の三面張で迷わず先制リーチを敢行。渋川は再び「腕ですね。これが腕。第1打・三万から、西、3索という河によって、相手は何も切るものがない」と、守備派の打ち手をも沈黙させる構成力を絶賛した。

結果はすぐに出た。5巡目、アガリに向かって真っ直ぐ進んでいた親番の浅見が、孤立していた2筒を放流。醍醐が鋭く「ロン」の発声をかけた。リーチ・平和・赤・裏ドラ。8000点（＋300点）のアガリを決め、一気に逆転トップ目へと躍り出た。

狙い通りのアガリに、ファンからは「安定してるわー」「やっぱ醍醐さんですね」「ディエゴ流石に強いなぁ」「ないすー」と、その盤石な打ち回しに信頼を寄せるコメントが続出していた。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

（ABEMA／麻雀チャンネルより）

