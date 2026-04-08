元「TOKIO」城島茂（55）の妻でタレントの菊池梨沙（30）が8日までに自身のインスタグラムを更新。家族旅行の思い出ショットを披露した。

「家族旅行の思い出 久々の海外旅行はシンガポールに行きました」と書き出し、黒のキャップ、カラフルなセットアップに白のカーディガン、黒のスニーカー姿でアイスクリームを手にしたショットをアップ。

「海外は言語の壁もあり、インドア派の私は結構躊躇してしまうんですけど子連れで観光メインの旅行をついに決行しました！」と回顧。

「ホテルはRESORTS WORLD SENTOSA - EQUARIUS VILLAS ホテルのバギーでユニバーサルやウォーターパーク、水族館、モール等に行けるので子供が部屋で飽きずに過ごせとても助かりました 重い腰をあげて海外旅行行って本当によかった」と施設内で白が基調のセットアップ姿でポーズを決めるショットなども投稿した。

菊池は2019年9月に城島と結婚。20年2月に第1子となる長男が誕生した。

菊池の投稿に、フォロワーからは「素敵なバケーションになったようでよかったです りさちゃん、とっても楽しそう」「家族旅行楽しい思い出になりましたね。ファッション可愛いですね」「素敵な家族旅行ですね 息子くんも喜んでくれたんだろうな」「カッコかわいいりさちゃん素敵です。家族旅行の楽しさが凄く伝わってきます。息子さんも新一年生ですね」といった反響が寄せられている。