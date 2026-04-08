◇インターリーグ ドジャース―ブルージェイズ（2026年4月7日 トロント）

ドジャース・山本由伸投手（27）は、敵地トロントで行われたブルージェイズ戦に先発した。同地では、MVPに輝いた昨年ワールドシリーズの第7戦以来の登板で、7回途中で降板。6回0/3を5安打1失点だった。

初回はスプリンガー、バーショ、ゲレロを3者三振と完璧な立ち上がり。2回無死二塁では、今季からブ軍に加入した岡本和真内野手（29）と対戦。MLBの舞台での初対決が実現し、95.3マイル（約153キロ）の速球で二飛に封じて米3年目の貫禄を示した。

4回2死では、第1打席で二塁打を許していた4番のサンチェスを77.3マイル（約124キロ）のカーブで空振り三振に斬ってリベンジ。低めに制球され、サンチェスも苦笑いするしかなかった。

5回無死では岡本と2度目の対戦。3ボールからの4球目、96.3マイル（約155キロ）直球で左飛に抑えた。

6回に1点を失い、なお1死一、二塁のピンチを招いたが、3番ゲレロを三ゴロ、4番サンチェスを二ゴロに封じて最少失点で踏ん張った。

7回無死から岡本に二塁打、続くクレメントにバント安打を許して無死一、三塁のピンチを招いて降板。しかし、2番手のベシアは無死満塁とされたが無失点でしのぎ、山本は2勝目の権利を手にした。