“フリー素材アイドル”として知られるグラビアアイドルで実業家の茜さや（32）が8日までにSNSを更新。第2子、3子となる双子を妊娠していることを報告した。

「驚かせてしまう方もいるかもしれませんが、現在妊娠中で、まさかのまさかの双子ちゃんです」と報告。昨年10月に第1子出産を報告したばかりで、「いざ1人目を産んで、自分の体力のなさを痛感して『これは、できるだけ早いうちに…！』と年子を決意しました。（もちろん授かりものなのでどうなるか分からないと思っていましたが）ただ産後で体力が落ちていただけかもしれませんが、こんなに！体力を！使うのか…と。そこにまさかのまさかの双子！！親族に双子がいるわけでもなく、本当に予想もしていなくて、知らされたときは驚きを隠せませんでした 人生、何が起こるか本当に分からない。笑」と思いをつづった。

「正直、子育てしながらの妊婦生活は想像以上に大変で、毎日ひいひい言っています……笑 悪阻があっても娘のお世話はあるので、1人目の妊娠のときのように寝てはいられない。どんどん出てくるお腹での抱っこは、正直結構しんどい」と苦労を明かしたが、「今は娘の成長を楽しみながら、日に日に大きくなるお腹を愛でる日々。健診のたびに成長している2人を見ると、ここに二つの命が…とじーんとして『ママ頑張るぞ！！』と気合いが入ります」と出産への意気込みをつづった。