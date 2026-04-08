Photo: 山田洋路

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

「35L・42L・50Lの3段階可変、重量わずか約3kg、しかもリュックにも台車にもなる6通りの設計」

カタログ情報だけで心を掴まれてしまった多機能スーツケースを、実際に試してみました。果たして実物は期待どおりなのか。

数値では測れない「使い心地」も含め、「TRIPLUS」を使ってみてわかった魅力をお伝えしていきます。

約3kgの軽量設計。付属品も充実

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手に持つと、約3kgとは思えないほど軽い。いつも使っているハードケースが4kg代なので、持ち上げた瞬間に「あ、これは旅が楽になるな」と感じました。天面がフラットで、上にリュックや小さなバッグを仮置きできるのも地味にうれしいポイントです。

付属品もなかなか充実しています。TSAダイヤルロック南京錠2個、ショルダーベルト、保冷バッグ、カート収納袋、予備パーツ。これだけ揃っていれば、届いたその日からフル活用できそうです。

3段階拡張は本当にスムーズか？

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「TRIPLUS」の最大の特長、「3段階サイズ調整」。拡張専用ファスナーをぐるりと1周させることで、35L → 42L → 50Lとタテに2段階拡張する仕組みです。

実際にやってみると、スムーズに完了。一段拡張するのに1分もかからず、想像以上に手軽でした。ファスナーの引っかかりもなく、これなら、お土産が入らないと気付いた時点ですぐ容量を増やせます。

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35Lは1〜2泊の出張にちょうどいいサイズで、機内持ち込み規定にも対応（※航空会社により規定が異なります）。

42Lに拡張すれば3〜4泊の荷物がしっかり入り、50Lまで広げれば5〜6泊の旅行にも対応できます。

「行きは最小サイズで機内持ち込み、帰りはお土産分を拡張して預け入れ」という使い方もでき、旅のスタイルに合わせた柔軟な運用が可能。

前面開き設計の便利さを実感

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多くのスーツケースは床に横倒しにして、ガバッと180°開ける必要があります。狭い場所やチェックインカウンター前では、これがちょっとしたストレスに。

「TRIPLUS」は前面と上面の2方向から開閉できる設計で、この問題を解決しています。

前面開きの使い勝手は、期待以上でした。立てたままがばっと開くので、上着やPC、折りたたみ傘といった大きめの荷物もスムーズに出し入れできます。これなら空港の保安検査前で、PCや飲みものを取り出してトレイに載せるときの、わたわた感から解放されそう。

リュックモードは実用的か？

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「TRIPLUS」は台車とバッグが分離する設計になっており、バッグにショルダーストラップを取り付ければリュックとして背負えます。

こちら、スーツケースを転がしにくい階段や石畳、雪道などで真価を発揮するモードです。

エレベーターのない駅での乗り換えなど、キャスターが使えない場面は意外と多いもの。そんなときにリュックに変身できるのは大きな安心材料ですよね。

カート専用の収納袋も付属しているので、リュックモード時に台車を肩掛けで持ち運べるのも気が利いています。

キャスター脱着のスムーズさ

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5輪キャスターは360°回転し、スムーズな操作が可能。安定感もあります。

こちらのキャスターや土台の着け外しがワンタッチなのが特に気に入りました。

ロック部分をぐっと押すだけの単純操作で、5輪すべてを工具なしで脱着可能。スーツケースからリュック、リュックから台車と、形態を面倒がなく切り替えられます。

構造上、5輪のうち1輪が使用不能になっても4輪での走行が可能です。帰宅後はキャスターを外して袋に入れれば、玄関で車輪を1個ずつ拭く手間も省けそう。

1台で35L〜50Lをカバーし、スーツケース・リュック・台車・ショッピングカートなど変幻自在に姿を変える「TRIPLUS」。

ワンタッチでキャスターや台車を着脱できる気軽さも、日常的に形態を切り替えて使う上で重要なポイントでした。

出張と旅行の頻度が高く、なかでも、LCCを活用するコスパ意識の高い方は要チェック。「TRIPLUS」のさらなる情報は以下からご覧いただけます。

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Source: machi-ya

本記事制作にあたり、メーカーより製品の貸し出しを受けております。