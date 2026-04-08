Screenshot: はらいさん

音楽を聴いたり、写真や動画を撮影したり、気になったことはハンズフリーでAIに質問できるMetaのAIグラス。

先日Metaは、Ray-Ban MetaグラスとOakley Metaグラスを数ヶ月以内に日本でも発売すると発表しましたが、意外と国内での発売は近いのかもしれません。

Blayzer Optics (Gen 2)の国内価格は8万2500円〜？

Screenshot: はらいさん

先日Metaが発表した度付きレンズ対応モデルとされる「Blayzer Optics（Gen 2）」の国内販売価格ですが、Metaの公式サイトに記載されていた情報によると、8万2500円〜になる可能性が高そうです。ちなみに、同モデルの米国価格は499ドルです。

確認できたフレームの色は、シャイニートランスペアレントブラック/マットブラック/マットトランスペアレントアイスグレー/シャイニートランスペアレントダークオリーブの4色。お洒落とカッコ良さが入り混じったスケルトンデザインも惹かれますね。

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Oakley Metaグラスについては全部で8つのモデルが確認できましたが、価格は7万7220円〜9万2620円のモデルが表示されていました。偏光レンズの表記が記載されているモデルもありましたよ。どちらかというと、こちらはアスリート向けのモデルになりますね。

昨夜Metaの公式サイトを確認したときには、それぞれのモデルの販売価格やフレームのカラーラインナップなどを確認することができたのですが、今朝以降は"お住まいの地域では購入できません"と表示されています。もしかすると、Metaがうっかり情報を公開してしまった可能性も考えられるため、あくまでもこの国内販売価格は目安として捉えておいた方が良いかもしれません。

日本での具体的な発売日に関しても後日Metaから正式発表がありそうなので、期待しながら待つとしましょう。

Source: Meta (1,2)via AV Watch