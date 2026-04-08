仕事再開 12日にテレビ中継の解説

ママになったプロゴルファー・上田桃子が、国内女子ツアーの富士フイルム・スタジオアリス女子オープン（埼玉・石坂GC、10〜12日）で最終日にテレビ中継の解説を務める。昨年10月31日に第一子の男児を出産。その後では初の大役だ。既に育児を優先しながら仕事を再開。本日8日には、ウェア契約20年のPEARLY GATES（パーリーゲイツ）でディレクションした限定アイテムが発表された。この機にTHE ANSWERは上田をインタビュー。まずは、「女子プロにとってのウェアとは」「ウェアでこだわってきたこと」を聞いた。（取材・文＝柳田通斉）

上田は変わらず、元気だった。PEARLY GATESの担当者と顔を合わせると、「髪、つやつやだね」と明るく話しかけた。撮影中も微笑み、記者と向き合うと冒頭から20年前のPEARLY GATESとの契約秘話を明かした。

「実は私から『着させてほしい』ってお願いしたんです。逆オファーです。アマチュア時代から憧れていて、試合の時のためだけに買って着るようなブランドでした。そして、プロテストに合格した後にアパレルの仕事をしていた父を通じてお願いさせていただきました」

当時の女子プロゴルフ界は、今とは少し風景が違っていた。主流はモノトーンなウェア。実力主義の世界において、ファッション性は二の次とされる空気もあった。そんな中、上田はPEARLY GATESの鮮やかな色や斬新な柄のウェアを身にまとってプレーした。2シーズン目の2007年には初優勝から一気に5勝を飾り、賞金女王となった。その活躍と呼応するように、ブランドの知名度も飛躍的にアップ。選手たちのファッションへの意識も劇的に変わった。

「女子ツアーの人気が高まっていく中、PEARLY GATESをまとって一緒に盛り上げていけたなと思っています。『かわいい服を着ている』というところで注目していただいた部分もかなりありましたし、自分としても誇らしく、うれしかったですね」

だが、「目立てばいい」と考えていたわけではない。上田のウェア選びの根底には、「いかに競技に集中できるか」の視点もあった。代名詞ともなったショートパンツスタイルも、機能性を追求した結果だ。

「一番はプレーのしやすさです。『生地だけじゃなく機能性にもこだわってほしい』といつもリクエストしていました。スカートはアドレスが取りづらかったり、しっくりこなかったので、ショートパンツを選びました。当時のパンツは今よりも丈が長いのが主流でしたが、『よりプレーに集中できて動きやすく、ファッション性も楽しめるように』と思い、短めにしてもらいました」

ショートパンツでのプレーが珍しかったことで、関係者からは「短すぎるんじゃないか」と指摘されたこともあったという。それでも、上田は自分のスタイルを貫いた。時には、袖付きのオールインワン（つなぎ）のウェアで登場し、ギャラリーを驚かせたこともあった。

「今までになかったウェアを着たい。そういう思いがすごくありました」

PEARLY GATESの限定アイテムをディレクション

24年シーズンを最後にツアーから離れた上田はこの春、PEARLY GATESの限定アイテムをディレクションした。20年の歴史を振り返り、かつて自身がジュニア時代に憧れていた昔から好きなモチーフをアレンジして取り入れるアイデアも提案したのだ。

「以前、PEARLY GATESのコンペに参加させていただいた際、お客様と会話してブランド愛や熱量の高さを感じました。だからこそ、『20年経ってもかわいいと思えるモチーフでそれを表現しては』と伝えました」

さらに言うと、上田は機能性重視のポロシャツ全盛の時代にあえて、かつての主流だったインド綿の素材感を推している。

「昔は『もっと速乾性のある素材がいい』なんて言っていたんです（笑）。でも、あえて今、あの頃の綿100％の柔らかさや、ちょっとハリがあって、くたっとなることで出るかっこよさをあらためて実感しています。今の機能的なウェアと昔の製品とを比べることで、両方の良さが分かると思います。若いツアー選手やエンジョイゴルファーにも、そういう素材の良さを知ってほしいという思いもあります」

その経緯も踏まえ、あらためてゴルフウェアの魅力を聞くと、明確な答えが返ってきた。

「ゴルフって、他のスポーツ以上にファッションを楽しめるスポーツだと思います。だからこそ、女子ツアーも華やかになってきました。選手のキャラクターとファッション性もマッチしてきています。そこも魅力ですよね」

戦いの場から距離を置いた今も、上田とゴルフウェアの物語は終わらない。培ってきた感性と哲学。それは今後もPEARLY GATESで生かされていく。

■上田桃子（うえだ・ももこ）

1986年6月15日、熊本市生まれ。9歳から坂田塾でゴルフを始め、2005年プロテスト合格。07年は日米両ツアー共催ミズノクラシックを含めて5勝を挙げ、21歳で当時の史上最年少賞金女王に。08年から米ツアーに本格参戦し、14年に国内復帰。その後、辻村明志コーチらの指導で復活を遂げ、第一線での活躍を継続。日米通算17勝。21年６月に結婚し、24年シーズン限りでツアー休養。25年は解説などを務め、同10月31日、第一子の男児を出産。



（THE ANSWER編集部・柳田 通斉 / Michinari Yanagida）