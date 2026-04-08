寒暖差が気になる日に！ 値下げの今【グローバルワーク】でゲットして♡「お得ブルゾン」

気温が安定しない今の時期、さっと羽織れるライトアウターが頼りになります。着心地のよさにもおしゃれさにも妥協したくない人におすすめなのが【グローバルワーク】のブルゾンです。ダンボールニット素材でおしゃれ見えしやすく、スタンド襟やドロスト仕様の裾で今っぽい着こなしに仕上がりそう。お値下げ中の今が、賢くゲットできるチャンスです。

スタンド襟 & 絞れる裾がおしゃれのポイント

【グローバルワーク】「ダンボールスタンドブルゾン」\4,892（税込・セール価格）

一見カジュアルながらもハリ感が特徴のダンボールニット素材で、きれい見えを狙えるスタンド襟ブルゾン。ラフに見えにくく、大人の着こなしにもなじむ一枚です。ダブルジップを調整して抜け感を意識したり、裾のコードを絞って丸みのあるフォルムにしたりと、好みに合わせてスタイリングを楽しめるのも魅力です。ドット柄のティアードワンピースと組み合わせれば、甘さをほどよく取り入れた好バランスな着こなしに。

ゆるサイズだからレイヤードコーデにもマッチ

ゆとりのあるサイズ感で、重ね着もしやすいこのブルゾン。デニムシャツの上に重ねてももたつくことなく、すっきり見え。前を開けてオープンカラーにすればハンサムな印象に。パンツと合わせた着こなしなら、ラフさの中にきちんと感を添えた大人カジュアルに仕上がります。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

Writer：Anne.M