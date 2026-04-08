のんびりと読書をしていたら、『そばにいた猫』が突然…まさかの行動に笑ってしまう人が続出「構ってほしかったのかなｗ」「嫉妬かもｗ」
ふかふかのラグの上で、のんびり読書を楽しむ飼い主さん。すぐそばでは猫がおすわり。穏やかな時間が流れているかと思いきや、次の瞬間、空気は一変し……。緊張感漂う一幕は、記事執筆時点で1.8万再生を突破。「ママさんが怒られてるの初めて見ました」「すぐ怒るのも可愛い」といったコメントが寄せられました。いったい、飼い主さんの身に何が起きたのでしょうか？
読書中の飼い主さんが狙われる
元保護猫の、ビビりでツンデレだというキジトラ猫・ちびちゃんが登場するのは、Instagramアカウント「キジトラのちび（@kiji_chibi）」。この日の投稿でも、ツンデレ気味な姿を披露してくれました。
飼い主さんがふかふかのラグの上で本を広げ、読書タイムを楽しんでいたときのこと。そばにいたちびちゃんは、静かにお座りしていたそうです。しかし、その視線はまっすぐ本へとロックオン。なんとも不穏な雰囲気が漂い始めたんだとか。
完全にロックオンしてます
突如スイッチオン！
じっと様子をうかがっていたちびちゃんですが、突然、飼い主さんへと飛びかかってきたんだそう。思わず手を離した本には、すかさず前足をのせて制圧。そのあとも身を低くしながら後ろに下がりつつ、飼い主さんの動きをしっかり監視していたといいます。
突然の襲撃！
本を制圧！
ちびちゃんは、飼い主さんが再び本に手を伸ばすや否やすかさず猫パンチ。さらに本の端をがぶりとかじる怒りの演出も。再び本へ手を伸ばそうものなら、再び猫パンチが飛んでくる展開に…。
再び襲撃！
本にも怒りをぶつけてる？
襲撃が止まりません
最後はカメラにも鋭いチェック
本に少し触れただけで飛びかかってくるちびちゃん。こうなると、もう飼い主さんは本に手を出せません。そんななか、今度はカメラの存在に気づいたのか、ちびちゃんはじっとこちらを見つめたそうです。
いったん身を引くけど
飼い主をじっと監視
そして襲撃！
右手を上げたまま、今にも一発お見舞いしそうなポーズまで披露。飼い主さんのそばにいながら、自分より本に夢中だったのが気に入らなかったのかもしれません。ツンデレ猫ちびちゃんの、やきもちが全開になった瞬間でした！
見事なポージング
今回の投稿には「これは！野生に還ってますね」「私のもビリビリにされました」「構ってほしいんですね」といったコメントも寄せられ、ちびちゃんの嫉妬モードに共感する人が続出したようです。
Instagramアカウント「キジトラのちび」では、そんなちびちゃんの愛らしくてユニークな日常がたっぷり公開されています。可愛いのにちょっと気が強い、見れば見るほどクセになる魅力にはまってしまいそうです。
写真・動画提供：Instagramアカウント「キジトラのちび」さま
執筆：佐々木えみこ
編集：ねこちゃんホンポニュース編集部
※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。