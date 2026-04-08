ふかふかのラグの上で、のんびり読書を楽しむ飼い主さん。すぐそばでは猫がおすわり。穏やかな時間が流れているかと思いきや、次の瞬間、空気は一変し……。緊張感漂う一幕は、記事執筆時点で1.8万再生を突破。「ママさんが怒られてるの初めて見ました」「すぐ怒るのも可愛い」といったコメントが寄せられました。いったい、飼い主さんの身に何が起きたのでしょうか？

読書中の飼い主さんが狙われる

元保護猫の、ビビりでツンデレだというキジトラ猫・ちびちゃんが登場するのは、Instagramアカウント「キジトラのちび（@kiji_chibi）」。この日の投稿でも、ツンデレ気味な姿を披露してくれました。

飼い主さんがふかふかのラグの上で本を広げ、読書タイムを楽しんでいたときのこと。そばにいたちびちゃんは、静かにお座りしていたそうです。しかし、その視線はまっすぐ本へとロックオン。なんとも不穏な雰囲気が漂い始めたんだとか。

完全にロックオンしてます

突如スイッチオン！

じっと様子をうかがっていたちびちゃんですが、突然、飼い主さんへと飛びかかってきたんだそう。思わず手を離した本には、すかさず前足をのせて制圧。そのあとも身を低くしながら後ろに下がりつつ、飼い主さんの動きをしっかり監視していたといいます。

突然の襲撃！

本を制圧！

ちびちゃんは、飼い主さんが再び本に手を伸ばすや否やすかさず猫パンチ。さらに本の端をがぶりとかじる怒りの演出も。再び本へ手を伸ばそうものなら、再び猫パンチが飛んでくる展開に…。

再び襲撃！

本にも怒りをぶつけてる？

襲撃が止まりません

最後はカメラにも鋭いチェック

本に少し触れただけで飛びかかってくるちびちゃん。こうなると、もう飼い主さんは本に手を出せません。そんななか、今度はカメラの存在に気づいたのか、ちびちゃんはじっとこちらを見つめたそうです。

いったん身を引くけど

飼い主をじっと監視

そして襲撃！

右手を上げたまま、今にも一発お見舞いしそうなポーズまで披露。飼い主さんのそばにいながら、自分より本に夢中だったのが気に入らなかったのかもしれません。ツンデレ猫ちびちゃんの、やきもちが全開になった瞬間でした！

見事なポージング

今回の投稿には「これは！野生に還ってますね」「私のもビリビリにされました」「構ってほしいんですね」といったコメントも寄せられ、ちびちゃんの嫉妬モードに共感する人が続出したようです。

Instagramアカウント「キジトラのちび」では、そんなちびちゃんの愛らしくてユニークな日常がたっぷり公開されています。可愛いのにちょっと気が強い、見れば見るほどクセになる魅力にはまってしまいそうです。

写真・動画提供：Instagramアカウント「キジトラのちび」さま

執筆：佐々木えみこ

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。