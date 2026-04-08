日テレ、新たな映像表現に挑戦 視覚障害者監督＆AIクリエイター宮城明弘氏のタッグでMV制作へ【動画あり】
日本テレビのスマホコンテンツブティック「VIRAL POCKET」が、生成AIクリエイター宮城明弘氏（KANA-L HOLDINGS所属）と共創し、生成AIを活用した新たな映像表現の可能性に挑戦する。『The Unseen Beauty』と名付けられた本プロジェクトには、4人の視覚障害者（北村直也さん・関場理生さん・西脇有希さん・真しろさん）を映像監督として迎え、アーティストの楽曲を知覚や感性をもとに解釈して表現する。
【動画】神秘的…視覚に頼らずAI技術を駆使したMVが公開
「視覚に頼らない発想から生まれるクリエイティブの可能性」に着目された本プロジェクトでは、ヒューマンビートボックスクルーSARUKANIの楽曲『CROWN』を題材に、音から広がるイメージを言語化。そこから生まれたストーリーラインをもとに、生成AIを駆使して映像化するとともに、映像の世界観にあわせ、楽曲も再構成したMVが全世界に公開される。
今回のコンセプトは、“水”。水は、形を持たず、壊れ、混ざり、循環しながら存在を続けている。そんな水の変化そのものを通して、人の感情と存在のあり方を描いたという。「人の感情や生き方もまた同じように、壊れ、揺らぎ、形を失いながらも、完全に消えることはありません。水の変化を通して、人は止まることなく、形を変えながら生き続けているという事実を描いています」とメッセージを寄せた。
【コメント全文】
■生成AIクリエイター・宮城明弘氏
見えていない世界だからこそ生み出せるものがあると感じています。今回は水の一滴一滴を、彼らの触覚の感覚や、流れや時間を方向性に見立て、彼らが本当に頭で思い描いているものに近づけたいと思って制作しました。今まで実現できなかったことを再現するのはAIの力があるからこそ。障害という言葉が一人歩きせず、同じ人間として、感じた世界観を世界中の方に受容してもらえると一番いいかなと思います。
■日本テレビ「VIRAL POCKET」プロデューサー
本作は、多様なクリエイターの感性が掛け合わさることで生まれた作品です。視覚に依存しない知覚や感性をもとに監督を務めたePARAの4名を起点に、その声に耳を傾けながら構想を描いた廣田さん、さらにそのクリエイティブを生成AIによって最大限に引き出した宮城さん、そしてそこから生まれた世界観をもとに楽曲を再構築したSARUKANIさん。異なる領域のクリエイターが交差する“掛け算”によって、今回の表現に辿り着きました。多くの方に、この作品を通して新しい感覚を感じてもらいたいです。
「視覚に頼らない発想から生まれるクリエイティブの可能性」に着目された本プロジェクトでは、ヒューマンビートボックスクルーSARUKANIの楽曲『CROWN』を題材に、音から広がるイメージを言語化。そこから生まれたストーリーラインをもとに、生成AIを駆使して映像化するとともに、映像の世界観にあわせ、楽曲も再構成したMVが全世界に公開される。
今回のコンセプトは、“水”。水は、形を持たず、壊れ、混ざり、循環しながら存在を続けている。そんな水の変化そのものを通して、人の感情と存在のあり方を描いたという。「人の感情や生き方もまた同じように、壊れ、揺らぎ、形を失いながらも、完全に消えることはありません。水の変化を通して、人は止まることなく、形を変えながら生き続けているという事実を描いています」とメッセージを寄せた。
【コメント全文】
■生成AIクリエイター・宮城明弘氏
見えていない世界だからこそ生み出せるものがあると感じています。今回は水の一滴一滴を、彼らの触覚の感覚や、流れや時間を方向性に見立て、彼らが本当に頭で思い描いているものに近づけたいと思って制作しました。今まで実現できなかったことを再現するのはAIの力があるからこそ。障害という言葉が一人歩きせず、同じ人間として、感じた世界観を世界中の方に受容してもらえると一番いいかなと思います。
■日本テレビ「VIRAL POCKET」プロデューサー
本作は、多様なクリエイターの感性が掛け合わさることで生まれた作品です。視覚に依存しない知覚や感性をもとに監督を務めたePARAの4名を起点に、その声に耳を傾けながら構想を描いた廣田さん、さらにそのクリエイティブを生成AIによって最大限に引き出した宮城さん、そしてそこから生まれた世界観をもとに楽曲を再構築したSARUKANIさん。異なる領域のクリエイターが交差する“掛け算”によって、今回の表現に辿り着きました。多くの方に、この作品を通して新しい感覚を感じてもらいたいです。