日テレ、新たな映像表現に挑戦 視覚障害者監督＆AIクリエイター宮城明弘氏のタッグでMV制作へ【動画あり】

日テレ、新たな映像表現に挑戦 視覚障害者監督＆AIクリエイター宮城明弘氏のタッグでMV制作へ【動画あり】