グランドメニューがリニューアル

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　アレフが展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、8日よりグランドメニューをリニューアルする。

【写真】少なめライスでデザートまで！パインも選べるライトセット

　新年度が始まるこの季節に合わせ、びっくりドンキーをより多くの人に楽しんでほしいという想いを込めて、グランドメニューに新メニューが加わりパワーアップ。よりバラエティに富んだハンバーグやサラダ、デザートメニューを選べるようになった。

　グランドメニューには、「ライトセット」「ガーリックチキン＆ハンバーグステーキ」「ガーリックチキンステーキ」をはじめ、「ネギ塩サラダ」や「珈琲パフェ」など8品が定番商品に新たに加わる。

■新メニュー詳細
「ライトセット」

レギュラー、チーズ、エッグ、パイン、おろしそ

小さいハンバーグと少な目のライス、サラダでハンバーグディッシュを気軽に楽しめる。スープ（ビーフコンソメスープまたはみそ汁）と北海道ミニソフトも付いたセット。北海道ミニソフトは好みでドリンクに変更可能。

「ガーリックチキン＆ハンバーグステーキ」

香ばしく焼き上げたガーリック風味のチキンステーキにハンバーグを盛り合わせた。

「ガーリックチキンステーキ」

外側はこんがりと焼き上げ、中はジューシーに仕上げたチキンステーキ。程よい刺激のガーリック風味で、ライスにもよく合う。

「ネギ塩サラダ」

きゅうりやビタミン大根、わかめと長ネギを合わせ、食感を感じるえびせんと韓国のりを添えた。香り豊かなネギ塩だれで、やさしく絡めたサラダ。

「オーロラシュリンプ＆ポテト」

オリジナルのオーロラソースで和えたシュリンプとフライドポテト。定番のトマトソースとオリジナルマヨネーズタイプも好みで。

「珈琲パフェ」

なめらかなミルク感の北海道ソフトクリームと自社焙煎のブレンドコーヒーを使用したコーヒー寒天、さらにカスタード風バニラアイスを組み合わせた、ちょっとぜいたくなパフェ。

「シナモンロール」

シナモンの豊かな香りに、ほど良い甘さのホイップクリームが重なり合う、デザート感覚のシナモンロール。デザートとしても、モーニングとしても楽しめる。

「シナモンロールコーヒーセット」

シナモンロールに自社焙煎こだわりのコーヒーがついたセット。