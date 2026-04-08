【きょうから】びっくりドンキーのグランドメニューがリニューアル 「ガーリックチキンステーキ」や「シナモンロール」など全8種が新登場
アレフが展開するハンバーグレストラン「びっくりドンキー」は、8日よりグランドメニューをリニューアルする。
【写真】少なめライスでデザートまで！パインも選べるライトセット
新年度が始まるこの季節に合わせ、びっくりドンキーをより多くの人に楽しんでほしいという想いを込めて、グランドメニューに新メニューが加わりパワーアップ。よりバラエティに富んだハンバーグやサラダ、デザートメニューを選べるようになった。
グランドメニューには、「ライトセット」「ガーリックチキン＆ハンバーグステーキ」「ガーリックチキンステーキ」をはじめ、「ネギ塩サラダ」や「珈琲パフェ」など8品が定番商品に新たに加わる。
■新メニュー詳細
「ライトセット」
レギュラー、チーズ、エッグ、パイン、おろしそ
小さいハンバーグと少な目のライス、サラダでハンバーグディッシュを気軽に楽しめる。スープ（ビーフコンソメスープまたはみそ汁）と北海道ミニソフトも付いたセット。北海道ミニソフトは好みでドリンクに変更可能。
「ガーリックチキン＆ハンバーグステーキ」
香ばしく焼き上げたガーリック風味のチキンステーキにハンバーグを盛り合わせた。
「ガーリックチキンステーキ」
外側はこんがりと焼き上げ、中はジューシーに仕上げたチキンステーキ。程よい刺激のガーリック風味で、ライスにもよく合う。
「ネギ塩サラダ」
きゅうりやビタミン大根、わかめと長ネギを合わせ、食感を感じるえびせんと韓国のりを添えた。香り豊かなネギ塩だれで、やさしく絡めたサラダ。
「オーロラシュリンプ＆ポテト」
オリジナルのオーロラソースで和えたシュリンプとフライドポテト。定番のトマトソースとオリジナルマヨネーズタイプも好みで。
「珈琲パフェ」
なめらかなミルク感の北海道ソフトクリームと自社焙煎のブレンドコーヒーを使用したコーヒー寒天、さらにカスタード風バニラアイスを組み合わせた、ちょっとぜいたくなパフェ。
「シナモンロール」
シナモンの豊かな香りに、ほど良い甘さのホイップクリームが重なり合う、デザート感覚のシナモンロール。デザートとしても、モーニングとしても楽しめる。
「シナモンロールコーヒーセット」
シナモンロールに自社焙煎こだわりのコーヒーがついたセット。
【写真】少なめライスでデザートまで！パインも選べるライトセット
新年度が始まるこの季節に合わせ、びっくりドンキーをより多くの人に楽しんでほしいという想いを込めて、グランドメニューに新メニューが加わりパワーアップ。よりバラエティに富んだハンバーグやサラダ、デザートメニューを選べるようになった。
グランドメニューには、「ライトセット」「ガーリックチキン＆ハンバーグステーキ」「ガーリックチキンステーキ」をはじめ、「ネギ塩サラダ」や「珈琲パフェ」など8品が定番商品に新たに加わる。
「ライトセット」
レギュラー、チーズ、エッグ、パイン、おろしそ
小さいハンバーグと少な目のライス、サラダでハンバーグディッシュを気軽に楽しめる。スープ（ビーフコンソメスープまたはみそ汁）と北海道ミニソフトも付いたセット。北海道ミニソフトは好みでドリンクに変更可能。
「ガーリックチキン＆ハンバーグステーキ」
香ばしく焼き上げたガーリック風味のチキンステーキにハンバーグを盛り合わせた。
「ガーリックチキンステーキ」
外側はこんがりと焼き上げ、中はジューシーに仕上げたチキンステーキ。程よい刺激のガーリック風味で、ライスにもよく合う。
「ネギ塩サラダ」
きゅうりやビタミン大根、わかめと長ネギを合わせ、食感を感じるえびせんと韓国のりを添えた。香り豊かなネギ塩だれで、やさしく絡めたサラダ。
「オーロラシュリンプ＆ポテト」
オリジナルのオーロラソースで和えたシュリンプとフライドポテト。定番のトマトソースとオリジナルマヨネーズタイプも好みで。
「珈琲パフェ」
なめらかなミルク感の北海道ソフトクリームと自社焙煎のブレンドコーヒーを使用したコーヒー寒天、さらにカスタード風バニラアイスを組み合わせた、ちょっとぜいたくなパフェ。
「シナモンロール」
シナモンの豊かな香りに、ほど良い甘さのホイップクリームが重なり合う、デザート感覚のシナモンロール。デザートとしても、モーニングとしても楽しめる。
「シナモンロールコーヒーセット」
シナモンロールに自社焙煎こだわりのコーヒーがついたセット。