藤岡弘、ヒーローとして生きて55年 今も生き様を子供たちに見せる「重い荷物を背負い続けている」
俳優の藤岡弘、（80）、藤岡真威人（22）親子が8日、東京・銀座三越で行われたブライトリング・ジャパン限定モデル『トップタイム B01 レーシング 仮面ライダー リミテッド』の誕生にあわせて開催されるポップアップストアの取材会に参加した。
【動画】藤岡弘、仮面ライダーと向き合った55年を語る！
1971年4月3日に第1話が放送された『仮面ライダー』は生誕55周年を迎えたばかり。弘は『仮面ライダー』で本郷猛／仮面ライダー1号を演じ、真威人も映画『仮面ライダー ビヨンド・ジェネレーションズ』（2021）で本郷猛／仮面ライダー1号を演じている。弘は「今年は仮面ライダー1号／本郷猛を私がやらせていただきまして、55年。55年という時を経て、感慨深いものがあります」としみじみ。真威人は「皆さん、ご覧になられたと思うんですけど、仮面ライダー1号とそしてサイクロン号の前でまさか父と一緒に立てるとは思っていなくて。本当に僕としてもすごくこみ上げてくるものがあります」と興奮した様子で話していた。
弘は今もヒーローとして生き続けている。「いつも責任を背負っている。これから未来を目指す若者や子供たちにどれほどの影響を与えるか。私の生き様を見届けている子供たちに対して応えるだけの生き方をせねば。毎日毎日、重い荷物、大きな荷物を背負い続けている生き様。現在もそうです」とヒーローの責任について熱く語っていた。
銀座三越でのポップアップストアは14日まで。仮面ライダー1号像、サイクロン号の展示も行われる。
■仮面ライダー
世界征服を企む悪の秘密結社「ショッカー」に捕らえられた本郷猛は、組織の戦士となるべく改造手術を施されてしまう。だが、本郷は脳改造の直前に脱出を果たし、ショッカーから世界を守るために仮面ライダー1号として戦うことを決意。同じく改造手術を受けた一文字隼人＝仮面ライダー2号と共に、ショッカー、ゲルショッカーの怪人を迎え撃つ。こうして「仮面ライダー」と「悪の組織」の、長きに渡る戦いが始まった！
【動画】藤岡弘、仮面ライダーと向き合った55年を語る！
1971年4月3日に第1話が放送された『仮面ライダー』は生誕55周年を迎えたばかり。弘は『仮面ライダー』で本郷猛／仮面ライダー1号を演じ、真威人も映画『仮面ライダー ビヨンド・ジェネレーションズ』（2021）で本郷猛／仮面ライダー1号を演じている。弘は「今年は仮面ライダー1号／本郷猛を私がやらせていただきまして、55年。55年という時を経て、感慨深いものがあります」としみじみ。真威人は「皆さん、ご覧になられたと思うんですけど、仮面ライダー1号とそしてサイクロン号の前でまさか父と一緒に立てるとは思っていなくて。本当に僕としてもすごくこみ上げてくるものがあります」と興奮した様子で話していた。
銀座三越でのポップアップストアは14日まで。仮面ライダー1号像、サイクロン号の展示も行われる。
■仮面ライダー
世界征服を企む悪の秘密結社「ショッカー」に捕らえられた本郷猛は、組織の戦士となるべく改造手術を施されてしまう。だが、本郷は脳改造の直前に脱出を果たし、ショッカーから世界を守るために仮面ライダー1号として戦うことを決意。同じく改造手術を受けた一文字隼人＝仮面ライダー2号と共に、ショッカー、ゲルショッカーの怪人を迎え撃つ。こうして「仮面ライダー」と「悪の組織」の、長きに渡る戦いが始まった！