「資さんうどん」平日限定ランチが599円〜“お得ランチ登場” 福岡10店舗で期間限定販売
「北九州のソウルフード」資さんうどんが、人気メニューを特別価格で提供する平日限定ランチ「資ランチ」を福岡県内の一部店舗で開始する。新生活シーズンに合わせ、手頃な価格で満腹感を得られる内容となっている。
【写真】お得ランチ『かけうどん＋山菜いなり２個＋ごぼ天２本』など
提供期間は4月9日から4月22日までの平日で、時間は午前10時から午後5時まで。土日は対象外となる。対象は福岡県内の10店舗限定で、店舗ごとに異なるメニューが用意されている。
今回の「資ランチ」は、「お得にお腹いっぱい食べて、元気に春のスタートをきっていただきたい」という思いから企画されたもの。定番のうどんに人気のサイドメニューを組み合わせたセットを、特別価格で提供する。
■主なメニューは以下の通り。
「かけうどん＋山菜いなり2個＋ごぼ天2本」599円（税込）
販売店舗：太宰府店・和白店・野芥店・原店・諸岡店
「ミニ肉うどん＋ごぼ天2本＋中ライス＋おかずセット（辛子高菜・明太子・卵焼き）」699円（税込）
販売店舗：伊都店・春日白水店・古賀店・徳吉店・陣山店
いずれも人気メニューを組み合わせた内容で、通常よりも手頃な価格設定となっている。
【写真】お得ランチ『かけうどん＋山菜いなり２個＋ごぼ天２本』など
提供期間は4月9日から4月22日までの平日で、時間は午前10時から午後5時まで。土日は対象外となる。対象は福岡県内の10店舗限定で、店舗ごとに異なるメニューが用意されている。
■主なメニューは以下の通り。
「かけうどん＋山菜いなり2個＋ごぼ天2本」599円（税込）
販売店舗：太宰府店・和白店・野芥店・原店・諸岡店
「ミニ肉うどん＋ごぼ天2本＋中ライス＋おかずセット（辛子高菜・明太子・卵焼き）」699円（税込）
販売店舗：伊都店・春日白水店・古賀店・徳吉店・陣山店
いずれも人気メニューを組み合わせた内容で、通常よりも手頃な価格設定となっている。