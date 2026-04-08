気象台は、午前9時45分に、なだれ注意報を北見市北見、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町、訓子府町、置戸町、遠軽町、滝上町、西興部村、雄武町、大空町に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・北見市北見、美幌町、津別町、斜里町、清里町、小清水町などに発表（雪崩注意報） 8日09:45時点

網走、北見、紋別地方では、8日夕方まで強風に、10日までなだれに注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】

■北見市北見

□なだれ注意報【発表】

10日にかけて注意



■美幌町

□なだれ注意報【発表】

10日にかけて注意





■津別町□なだれ注意報【発表】10日にかけて注意■斜里町□なだれ注意報【発表】10日にかけて注意■清里町□なだれ注意報【発表】10日にかけて注意■小清水町□なだれ注意報【発表】10日にかけて注意■訓子府町□なだれ注意報【発表】10日にかけて注意■置戸町□なだれ注意報【発表】10日にかけて注意■遠軽町□なだれ注意報【発表】10日にかけて注意■滝上町□なだれ注意報【発表】10日にかけて注意■西興部村□なだれ注意報【発表】10日にかけて注意■雄武町□なだれ注意報【発表】10日にかけて注意■大空町□なだれ注意報【発表】10日にかけて注意