お笑いタレント横澤夏子（35）が7日までにインスタグラムを更新。長女の小学校入学式を報告した。

横澤は「長女の小学校入学式でした!ぽかぽか、途中参加させていただけてありがたいあたたかい番組ぽかぽかでした!」と感謝を伝えた。

続けて「三女が生まれたばかり、3歳1歳0歳の三姉妹の時がてんやわんやすぎてなにがなんだか状態だったけど 今年6歳4歳2歳の三姉妹になってさらに変わってきてる!6歳の卒園式があってあんなに一生同じことの繰り返しだと思っていた毎日も終わり来るんじゃん!って知ってビックリしてるのよー!」と心境を明かした。

さらに「長女をまだ小さいと思ったことなかったけど入学式で、『小さくて可愛い』って声を聞いてまだ小さいんだと思って泣けてきたのよー!やんなっちゃう!節目で語っちゃってる!うふ!」とピンク色のランドセルを背負った長女とのショットを投稿した。

この投稿にフォロワーからは「子育てとお仕事の両立尊敬します」「3人娘の素敵なママ 応援してます」「ぽかぽか、ほんとにあったかい素敵な番組だな」とコメントが寄せられている。

横澤はフジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）で月曜レギュラーを務めている。