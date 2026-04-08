【ワシントン＝池田慶太】米国のトランプ大統領は７日、自身のＳＮＳへの投稿で、イランへの攻撃を２週間停止することに同意すると明らかにした。

イランが事実上封鎖しているホルムズ海峡に関し、イランが「完全、即時、安全」な開放に同意することを条件とした。実現すれば、米国とイランは戦闘終結に向けた協議を重ね、２週間以内の最終合意を目指す方向だ。

トランプ氏は米東部時間７日午後８時（日本時間８日午前９時）までにイランがホルムズ海峡の開放に応じなければ、全ての橋や発電所などの民間インフラ（社会基盤）を破壊すると警告していた。

トランプ氏は投稿で「双方による停戦だ」と強調し、イラン側に停戦の履行を促した。米当局者は米主要ニュースサイト・アクシオスに、イランがホルムズ海峡を開放すれば停戦が発効すると説明した。

トランプ氏は投稿に先立ち、イランとの協議を仲介するパキスタンのシャバズ・シャリフ首相、同国軍トップのアシム・ムニール陸軍元帥と電話会談した。シャリフ氏らは会談で２週間の停戦を提案し、トランプ氏が受け入れた。イラン攻撃を合同で実施するイスラエルも停戦に同意した。

投稿でトランプ氏は停戦に応じた理由について、▽「全ての軍事目標」を達成したこと▽「イランとの長期的平和や中東の平和」に関する最終合意に向けてイランとの協議が進展していること――を挙げた。トランプ氏はこれまで、イラン海軍の壊滅や弾道ミサイルの無力化などを軍事目標として掲げていた。

双方の停戦受け入れ表明を受け、第１回の米イラン協議が１０日にパキスタンの首都イスラマバードで開催される見通しだ。直接協議か仲介国を交えた間接協議かは明らかになっていない。

トランプ氏は投稿で、イランから１０項目の提案を受け取ったと明かし、今後の交渉の基盤になるとの認識を示した。内容は明らかにしないまま、争点となっているほぼ全ての項目で米国とイランは合意済みだと主張した。２週間の停戦期間中、「合意を最終決定し、完了させられる」と強調。「長年の問題が解決に近づいていることを光栄に思う」と続けた。