TBS・安住紳一郎アナ、新1年生の“友だち100人”に自身の考え「友だちはね…」
TBSの安住紳一郎アナウンサー（52）が、8日放送の同局系情報番組『THE TIME，』（月〜金 前5：20）に出演。友だちづくりについて、自身の考えを伝えた。
【写真】飲んだ後のおとぼけ？午前6時から“飲酒”した安住紳一郎アナの様子
時刻を知らせるシマエナガのぬいぐるみが小屋から飛び出し、「あーずみー」と安住アナに声かけ。突然、「一年生になったら」を歌い始め、歌の途中で「って友だち100人て…ハードル高くない？！」とツッコミを入れた。
安住アナは「ははは！」と吹き出し、「それはね、私のころから言われていました（笑）」と同意。シマエナガの「友だちづくりは、焦らずじっくりいこうー！」という呼びかけに「そうね。友だちはね、本当にあの…1人できるかできないかくらいだよ、ほんとにね」と笑顔で伝えた。
【写真】飲んだ後のおとぼけ？午前6時から“飲酒”した安住紳一郎アナの様子
時刻を知らせるシマエナガのぬいぐるみが小屋から飛び出し、「あーずみー」と安住アナに声かけ。突然、「一年生になったら」を歌い始め、歌の途中で「って友だち100人て…ハードル高くない？！」とツッコミを入れた。
安住アナは「ははは！」と吹き出し、「それはね、私のころから言われていました（笑）」と同意。シマエナガの「友だちづくりは、焦らずじっくりいこうー！」という呼びかけに「そうね。友だちはね、本当にあの…1人できるかできないかくらいだよ、ほんとにね」と笑顔で伝えた。