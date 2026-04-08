大谷翔平ヒヤリ　牽制球投げた捕手の手が左腕に直撃し苦悶の表情も再び打席へ　ブルージェイズ監督は猛抗議で退場処分

◆トロント・ブルージェイズーロサンゼルス・ドジャース 7日（日本時間8日午前8時7分試合開始、ロジャースセンター）

メジャーリーグ（MLB）、ドジャースは7日（日本時間8日）、敵地でブルージェイズと対戦し、大谷翔平選手（31）は「1番・DH」先発出場。山本由伸投手（27）が先発を務め、ブルージェイズの岡本和真選手（29）も「5番・サード」でスタメンに名を連ねた。

大谷は前日のブルージェイズ戦で6回に今季初の2試合連発となる3号ホームランをマークするなど、自身最長となっている連続出塁を、41試合に伸ばしていた。

大谷は1回表の第1打席、低めのボール球を見極め、ストレートの四球で出塁。自己最長を更新する42試合連続出塁となり、イチローさんが持つ日本選手最長の43試合連続出塁まで、あと1に迫った。

MVPを獲得した去年のワールドシリーズ以来のロジャースセンター登板となった山本は1回裏、3者連続三振を奪う完璧な立ち上がりを見せた。

2回裏、山本は先頭の4番サンチェスにライトへの二塁打を打たれたが、5番・岡本をセカンドフライ、7番ルークスを見逃し三振に仕留めるなど後続を抑え無失点。

3回表無死1、3塁で大谷の第2打席、カウント1−0で2球目の直球を叩き、ライト方向への鋭いライナーがフェンス直撃のタイムリーヒットとなり、ドジャースが1点を先制した。1死1、3塁となって3番スミスのサードゴロの間に走者が1人還り2点目を挙げた。

3回裏、山本は9番バレンズエラから空振り三振を奪うなど、1回に続く3者凡退に打ち取った。

4回裏、山本は4番サンチェスを空振り三振に打ち取るなど3者凡退。

5回表、ボークの判定に顔を真っ赤にして激しく抗議したブルージェイズのシュナイダー監督が退場処分に。無死2塁となって9番フリーランドにライトへのタイムリーが出てドジャースが3点目。

無死1塁で大谷の第3打席、初球を見送り、1塁に牽制球を投げた捕手バレンズエラの手が大谷の左腕に直撃するアクシデント。大谷は「あっ！」と大きな声をあげて顔をゆがめ痛がるそぶりを見せ、状態が心配されたが、再び打席に入り、カウント0−2からの4球目を打ち上げてライトフライに倒れた。

山本は5回裏も先頭の5番・岡本をレフトフライに打ち取るなど、3人で抑えた。