4月8日（水）RKK気象予報士 森明子の天気解説まとめ

＜ライブカメラを見る＞熊本市の今の天気は？

今朝は2月並みの冷え込み

今朝の熊本市は、最低気温が4.4℃と3月15日以来の5℃を下回る冷え込みとなりました。阿蘇市乙姫では、－1.8℃まで下がり、2月中旬並みの寒さとなりました。山鹿市鹿北でも－0.5℃、人吉市でも2.6℃を記録するなど、県内各地で平年より5℃ほど低い寒い朝でした。

今日とこれからの天気

今日は高気圧に覆われ、1日を通して絶好の洗濯日和となる見込みです。熊本市の最高気温は21℃の予想で、日中は暖かく過ごしやすくなるでしょう。しかし、明日は夕方から雨が降るところがあり、金曜日は雷を伴い雨が強まる恐れがあります。週末は土曜日は晴れますが、日曜日は再び下り坂で、来週月曜日と火曜日も雨の予報が出ています。

明子のささやき

阿蘇市乙姫で去年最後に冬日（最低気温が0℃未満の日）を観測したのは4月26日でした。今年は平年より気温が高い傾向にありますが、明日の朝も阿蘇市乙姫の最低気温は1℃の予想です。霜が降りる恐れもあります。内陸部では農作物の管理などに十分注意してください。

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熊本県の天気・防災情報 | TBS NEWS DIG

森 明子 熊本市在住

気象予報士（2005年登録）・防災士

＜担当番組＞RKKラジオ

・「とんでるワイド大田黒浩一のきょうも元気！」

・「塚原まきこの福ミミらじお」

・「あっこの天気予報」

熊本に住み、熊本の天気を予報する責任を背負って日々の業務にあたる。だから、どんな時も決しておおげさに表現しない。熊本の天気の特徴をつかむために毎日の気象状況を記録し、天気図を貼り付けた独自の「天気ノート」は20冊を超えた。それでも近年の天気と向き合う時、経験が通用しないことも増えてきたという。