◆米マイナー２Ａ ハリスバーグ―アクロン（７日、米ペンシルベニア州ハリスバーグ＝ＦＮＢフィールド）

ナショナルズ傘下マイナーの小笠原慎之介投手（２８）が７日（日本時間８日）、２Ａハリスバーグの本拠地開幕戦となるアクロン戦に先発し、５回１／３を４安打４失点（自責３）で降板。７８球で９三振を奪い、勝利投手の権利を得たが、リリーフ陣が大量リードを追いつかれて消滅した。

３月２７日（同２８日）に３Ａロチェスターから２Ａに“降格”した小笠原だが、この日は序盤から安定した投球を披露。しかし、６回は１死から味方の失策と２安打で満塁のピンチを招いたところで降板し、救援投手がグランドスラムを被弾した。

小笠原は２４年オフに中日からポスティング制度を利用し、ナショナルズに２年総額３５０万ドル（約５億４３００万円＝契約時のレート）で移籍したが、１年目はオープン戦５試合で防御率１１・２５と打ち込まれ、開幕はマイナースタート。７月にメジャーデビューを果たしたが、２試合で同９・４５と結果を残せずマイナーに再降格した。その後は救援に活路を見いだし、８月に再昇格。初勝利もマークした。新人イヤーは計２３試合（２先発）で１勝１敗１ホールド、防御率６・９８。シーズン終了後にメジャー４０人枠を外れ、またもマイナー降格となっていた。

今春はメジャーキャンプに招待選手として参加していたが、３月４日（同５日）にマイナーキャンプに降格していた。オープン戦は２試合で３回１／３を投げて１安打１失点、２四球５奪三振。防御率２・７０だった。今季はメジャー再昇格を目指し、開幕２Ａからはい上がるしかない。