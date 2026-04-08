哀川翔の息子で俳優の福地展成（29）が、7日放送の日本テレビ系「春のさんま御殿3時間SP」（午後7時）に出演。哀川そっくりのしぐさで明石家さんまを驚かせた。

福地は同番組初出演で「最強2世の親子参観」のコーナーに登場。さんまに紹介され「福地展成と申します。初めまして」とあいさつした。

また「役者さんですよね？」と聞かれると「一応、役者やってます」と一礼。両手を膝に置きながら前傾姿勢で話す姿に、さんまが「雰囲気、しぐさ似てるなあ、お父さんと」と笑うと、「本当ですか？父は哀川翔なんですけど」と改めて周囲に語った。

また「父親がバラエティー初めてに出た時は『ひと言もしゃべらないで帰った』って。『慣れないとダメだ』って言われて」と父の言葉を紹介。哀川からアドバイスを受けたことも明かし「『困ったら踊れ』って言われてます。何の参考にもならないです」と苦笑していた。

哀川の動きにそっくりの福地に注目が集まり、ネット上では「哀川翔の息子仕草瓜二つ（笑）」「喋りかた哀川翔さんそっくり！」「哀川翔さんの息子の福地展生さんかっこいいなあ」「哀川翔さんの息子さん、すごくいい。顔もいい！」「哀川翔の息子さん、若い頃の萩原健一（ショーケン）に瓜二つやんか」などとコメントが集まっている。