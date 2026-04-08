ILLITが8日までに、公式SNSチャンネルで4枚目ミニアルバム「MAMIHLAPINATAPAI」のプロモーションカレンダーを掲載した。7日には収録曲「GRWN」バージョンのコンセプトフォトを公開。14日には「FEER RIDER」のフォトを公開する。

韓国メディアのスポーツワールドは8日「以前、メンバーごとに似ている動物とともに話題を呼んだ『PAW PAW』バージョンに続き、新たなビジュアル変身。21日には、新アルバムの楽曲の一部を先行で聴けるハイライトメドレーで、カムバックの雰囲気を一層高める」と報じた。

その後は、タイトル曲『It's Me』関連コンテンツを次々と公開する。23日にはメッセージとサウンドを確認できるキャンペーンフィルムを公開し、24日には『IT'S ME』バージョンのコンセプトフォトをオープンする。27日と28日には同曲ミュージックビデオ公式ティーザー第1弾と第2弾を続けて発表し、30日には新作と本編ミュージックビデオを公開する。

アルバム発表を記念した特別なフェスティバルも開催する。タイトル曲をメインテーマにした『ILLIT ソウルこども大公園（テーマパーク）フェスティバル』を、こどもの日の5月5日に開催する。家族や友人同士の来場者が一緒に楽しめるさまざまな体験ブースや新曲ステージを設ける。

同メディアはさらに「カレンダー画像の独特な雰囲気もまた目を引く。買い物袋に何げなく置かれたバラの花一輪は、これまでILLITが見せてきた独特のかわいらしく繊細な色彩とはまったく異なる、感覚的な印象を残す」と解釈した。

新アルバムは30日にリリースする。同メディアは「新作には、相手との関係が深まる中で生まれるさまざまな感情の中で『自分』の内面に集中し、複雑な感情さえも楽しむILLITの物語が込められている。タイトル曲『It's Me』は、初デートの後、好きな相手との関係の定義に悩む瞬間に『あなたの推しはまさに自分だ！』と大胆に叫ぶ曲だ」と説明した。