トランザクション<7818.T>が４日続伸している。７日の取引終了後に、集計中の２月中間期連結業績について、売上高が従来予想の１４３億４０００万円から１４８億４５００万円（前年同期比９．９％増）へ、営業利益が２８億７３００万円から３１億６６００万円（同１６．２％増）へ、純利益が１９億４４００万円から２１億１７００万円（同７．７％増）へそれぞれ上振れて着地したようだと発表しており、好材料視されている。



中期経営計画の重点戦略として位置づける「ｅコマース事業／エンタメ（ＩＰ）事業の拡大」「エコプロダクツ／気候変動対策・防災製品／トラベル関連製品／ペットウェア・関連製品の強化」「セールスプロモーションにおけるトレンド需要の獲得」「自社工場の強化」の初期的な成果として、販売経路別で「エンドユーザー向け」「ｅコマース」の売り上げが大幅に伸長したほか、製品分類別で「エコプロダクツ」「ライフスタイルプロダクツ」が好調に推移したことが寄与した。



出所：MINKABU PRESS