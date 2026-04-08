

―決算で買われた銘柄！ 上昇率ランキング―



企業決算に対する評価は、マーケットでは「株価」として表される。ここでは、決算を受け止めて株価がいかに反応したかを探る。



以下に挙げたのは、決算発表が「プラス・インパクト」となった可能性のある銘柄である。株価が決算発表前日の4月6日から7日の決算発表を経て8日9時27分現在、水準を切り上げている銘柄を上昇率の大きい順にランキングした。



★No.1 サンエー <2659>

26年2月期の連結経常利益は前の期比1.7％増の177億円になり、27年2月期も前期比1.2％増の179億円に伸びを見込み、4期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。



■決算プラス・インパクト銘柄



コード 銘柄名 市場 上昇率 発表日 決算期 経常変化率



<2659> サンエー 東Ｐ +9.18 4/ 7 本決算 1.17

<2734> サーラ 東Ｐ +6.04 4/ 7 1Q 40.62

<9253> スローガン 東Ｇ +5.93 4/ 7 本決算 6.45

<2726> パルＨＤ 東Ｐ +5.29 4/ 7 本決算 8.37

<8278> フジ 東Ｐ +4.39 4/ 7 本決算 37.30



<5932> 三協立山 東Ｐ +4.04 4/ 7 3Q 赤転

<9793> ダイセキ 東Ｐ +2.62 4/ 7 本決算 14.21

<3222> ＵＳＭＨ 東Ｓ +0.75 4/ 7 本決算 95.48

<3396> フェリシモ 東Ｓ +0.23 4/ 7 本決算 -30.13



※上昇率は「決算発表前日の終値を基準とした8日9時27分株価の変化率」。上昇率、経常変化率は「％」。本決算の経常変化率は今期予想。

「1Q」は第1四半期決算。「3Q」は第3四半期累計決算。



株探ニュース

