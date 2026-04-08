緊迫するイラン情勢のあおりで、日本でもガソリン価格の高騰や重油不足などの懸念がくすぶっています。政府は複雑な燃料の流通経路に目詰まりがあるとして、石油の元売り各社に対し、重要施設へ直接販売をするよう要請。この方法で解消するのでしょうか？

■医療・交通機関への直接販売を要請

藤井貴彦キャスター

「7日の会見でも高市首相は、『日本には約8か月分の石油備蓄があり、代替調達も着実に進んでいる』と強調しました」

「一方で政府は燃料の流通の目詰まりを改善するため、石油の元売り各社に対し、医療機関や公共交通機関などの重要施設に燃料を直接販売するように要請しています。政府の言う目詰まりというのは、解消するのでしょうか」

■企業や消費者に燃料が届くまで

小栗泉・日本テレビ報道局特別解説委員

「普段私たちも使うガソリン・軽油・重油といった燃料の流通経路は非常に複雑ですが、例えばということで単純化します」

「まず原油を輸入するエネオスや出光興産、コスモ石油といった石油元売り会社が全国各地の特約店に燃料を卸し、そこからさらに各地域の燃料販売店に行き、この販売店から企業や消費者が燃料を買うという仕組みになっています」

藤井キャスター

「どこで目詰まりが起きているというのでしょうか？」

小栗委員

「高市首相は7日の会見で、燃料販売店から『必要な量を確保できなくなった』という声が企業などから上がっていて、下水処理場や、病院向けのシーツなどを扱うクリーニング事業者、豆腐メーカーなどが重油不足に陥っていたと明らかにしました」

藤井キャスター

「どう目詰まりを解消するのですか？」

小栗委員

「普段行われているこの販売経路を飛び越えて、医療関係などの重要施設には直接販売を行うよう要請しました」

「また流通の経路には石油元売りの系列事業者と非系列事業者があり、元売りとしてはどうしても系列を優先する傾向にありますが、系列も非系列も前年同月と同じ量を基本として販売するように要請しました」

「こうした取り組みで重油を届けることができ、そして工場の停止などを回避できたと高市首相はSNSでアピールしています」

■石油元売りに勤務した専門家の見方は

藤井キャスター

「こういった直接販売を、全国の医療機関や交通機関に広げていくということなのでしょうか？」

小栗委員

「そうです。ただ、石油元売り大手に勤務経験があり、流通に詳しい桃山学院大学の小嶌正稔教授は『石油元売り大手は要請を受けたのでやろうとする。ただ、現実的には難しい問題もある』とみています」

「というのも、石油などの燃料の取引は、一度燃やしてしまえば消えてしまうもの。そのため、元売り会社としては取引する相手が信用できるのかどうか、担保を取ってから取引を行うそうです」

「ただ、例えばバス会社や病院などで燃料が必要な場合は、タンクローリー1台や2台といった単位の取引になります。こうした小さな取引で担保を取るのは大変で、普段はそれを特約店や販売店に任せています」

「元売り大手がこうした取引に加わるような仕組みにはなっていないので、結局のところ直接販売というのは形式上のもので、実際には特約店や販売店を通じて取引をする従来の形になってしまうのではないかと、小嶌教授は懸念を示していました」

（2026年4月7日『news zero』より）