◆園田競馬４日目（４月８日）

《下原 理》

３８勝。ダイシンアレス（９Ｒ）に力が入る。「逃げの形に持ち込めれば」（◎）。ファンシンレディー（１２Ｒ）も「条件が下がったので」（◎）。スマートサターン（７Ｒ）は「スムーズに運べれば」（○）。エギエネス（４Ｒ）も「外枠はいい」（○）。キークラシック（３Ｒ）は「園田コースの方が走りっぷりが良かった」（○）。

《田野 豊三》

１勝を挙げ３６勝。期待のスマルト（７Ｒ）は「ひと脚は使ってくれるので、集中力が続けば昇級でも」（◎）。ジュンオーズ（５Ｒ）も「うまく馬群をさばければ」（◎）。ナットビーワン（１Ｒ）は「番手から運んで、どれだけ粘れるか」（○）。デンリッレハウエル（４Ｒ）も「今回はきっちり乗れた。前進に期待」（○）。ララヴァンダンジュ（６Ｒ）は「先行してどれだけ粘れるか」（○）。プッシュユアセルフ（１１Ｒ）も「前走はスッと先行できた。同じような競馬をしたい」（○）。

《杉浦 健太》

１勝加算で２５勝。コンジャンクション（２Ｒ）に自信。「相手には恵まれた。決めたい」（◎）。グランサントル（４Ｒ）は「行き切れたらやれる」（◎）。ゼットシルヴィア（１２Ｒ）も「すんなり立ち回れば」（◎）。ヤマニンラベーラ（３Ｒ）は「降級戦で見せ場があった。上積みがあれば」（○）。キュールエライジン（８Ｒ）も「前走が惜しかった。１２３０メートルはギリギリ」（○）。グランドルチル（１１Ｒ）は「前回みたいなイメージで乗りたい。チャンスはあるはず」（○）。

《笹田 知宏》

１７勝。タガノテツ（１１Ｒ）に前進を見込む。「道中は力みながら走っていたが、直線は伸びた」（◎）。チェリカ（１２Ｒ）は「きっかけがほしい」（△）。

《土方 颯太》

１６勝。ゴッドホーネット（８Ｒ）で勝利を意識。「５８キロを背負った前走でもよく頑張っている」（◎）。バーストオブカラー（９Ｒ）も「体つきがいい。楽しみはある」（◎）。ライトニングブルー（１１Ｒ）は「楽にハナに行けたら」（○）。ボレロロブソロウ（１２Ｒ）も「前走の走りは良かった」（○）。

《大山 真吾》

１４勝。エポエポサン（５Ｒ）に手応え。「休養前のＣ２戦でいい競馬をしていた」（◎）。ユナピンクゴールド（４Ｒ）も「逃げたら辛抱できる」（◎）。セイカンサンラン（１０Ｒ）は「姫路で乗った時は子供っぽかった。それでも３着と力を示してくれた」（○）。イスラアズール（１２Ｒ）は「先行して、ひとつでも上の着順を」（△）。

《川原 正一》

１勝追加で１３勝。キクノルメイユール（１１Ｒ）でメイン制覇に挑む。「期待している」（◎）。ディアナゼロス（７Ｒ）も「距離延長に対応できれば」（◎）。グランロゼ（３Ｒ）は「見せ場は作れる」（○）。

《新庄 海誠》

２勝を加え１０勝。ガミラスラバウル（１０Ｒ）で打倒ＪＲＡに意欲。「砂をかぶらない方がいいので、馬群がばらける交流競走特有の速いペースは歓迎」（◎）。

【注】◎はＶ候補、○は上位入着、△は慎重な騎手コメントの感触