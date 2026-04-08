◆米大リーグ ブルージェイズ―ドジャース（７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手（２９）が７日（日本時間８日）、ドジャース戦に「５番・三塁」でスタメン出場した。ドジャースは山本由伸投手（２７）が先発。３点を追う５回先頭での２打席目は３ボールから直球を捉えたが左飛だった。

まずは両チーム無得点の２回無死二塁で打席へ。１ストライクから内角高めの９５・３マイル（約１５３・４キロ）のシンカーをスイングしたが二飛に倒れた。

メジャー挑戦１年目の岡本はデビューから６試合連続安打をマーク。試合前時点で１０試合に出場して打率２割６分３厘、２本塁打、３打点だった。前日６日（同７日）の同戦は「４番・三塁」で出場して４打数２安打。開幕戦以来、９試合ぶりにマルチ安打をマークしていた。

対戦相手のドジャースには大谷、山本、佐々木が所属。この日は山本が先発マウンドに上がっていた。ＷＢＣでは侍ジャパンのメンバーとして共闘した右腕とはＮＰＢ時代に通算８打数４安打、１本塁打と好相性の成績が残っていた。昨季ワールドシリーズで戦った両チームの一戦を、日本人選手が熱くしていく。