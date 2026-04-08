元楽天ポンセ、右膝前十字靭帯を手術

米大リーグのブルージェイズは7日（日本時間8日）、今季新加入した元楽天のコディ・ポンセ投手が右膝の手術を受けると発表した。この日行われるドジャース戦の開始直前に流れたニュースに、海外のファンからは「呪われてるな」「不運すぎる」との声が上がっている。

カナダのスポーツメディア「スポーツネット」のベン・ニコルソン・スミス記者はこの日、自身のXで「コディ・ポンセは前十字靭帯の手術を受けることになった。回復には6ヶ月を要すると見込まれており、2026年シーズンの出場は絶望的だ」と伝えた。

ポンセは日本ハム、楽天でプレーした後、昨季は韓国プロ野球のハンファへ移籍し17勝1敗。歴代最多となるシーズン252奪三振を記録する大活躍で、大リーグ復帰を果たした。ブルージェイズ初登板となった3月30日（同31日）のロッキーズ戦で3回、マウンドで足を痛め倒れこむとそのまま退場していた。

「くそ…これはコディにとって本当に不運すぎる」

「本当に悲しいよ。今年はすごく期待されてたのに…」

「たった1回の途中降板の登板のあとでこれかよ。信じられない。今のブルージェイズは呪われてるな」

「本当に胸が張り裂けそうだよ。完全に打ちのめされた気分だ」

「なんてひどいんだ。何年も離れていたのに、戻ってきてすぐにこんなことが起こるなんて」

「うわぁ…本当に気の毒だよ。彼はメジャーに戻るために一生懸命努力してきたのに。コディが完全に回復してくれることを願ってる」

ポンセは3年総額3000万ドル（約47億6000万円）でブルージェイズと契約。先発ローテーションの一角として期待されていた。



（THE ANSWER編集部）