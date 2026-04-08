◆米大リーグ ブルージェイズ―ドジャース（７日、カナダ・トロント＝ロジャーズセンター）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が７日（日本時間８日）、敵地・ブルージェイズ戦に「１番・指名打者」でスタメン出場し、２打席連続安打の期待がかかった５回無死一塁の３打席目は右飛に倒れた。

打席の中では捕手が一塁に送球した際に捕手の右手が大谷の左腕に当たり、表情をゆがめてロバーツ監督やトレーナーが駆け寄った。痛みに耐えながら絶叫する珍しいシーンもあった。そのまま打席には立ったが、ベンチでは患部を気にするしぐさを続けていた。

ブルージェイズの先発は、ケビン・ガウスマン投手（３５）。５年連続２ケタ勝利を挙げている右腕で、この試合前までの今季２登板では、１２イニングを投げ、浴びた安打は３本で１失点のみで２１奪三振と好調だ。大谷は２３年に１本のホームランを打っているが、レギュラーシーズンと昨季のワールドシリーズを合わせると、これまで１７打数２安打の打率１割１分８厘と苦しめられていた。

初回先頭の１打席目は四球で出塁。昨年８月２４日（同２５日）の敵地・パドレス戦から続く連続試合出塁を「４２」にまで伸ばして、日本人史上単独２位となり、イチロー（マリナーズ）が０９年４〜６月に作った日本人記録の「４３」に王手をかけた。

両軍無得点の３回無死一、三塁の２打席目は、内角低めの直球をはじき返して右翼フェンス直撃の適時打。データサイト「Ｂａｓｅｂａｌｌ Ｓａｖａｎｔ」によると、ヤンキースタジアムなど３球場であれば本塁打になっていた当たりだった。この時点で打率は３割となった。

３点リードとなった５回無死一塁の３打席目には初球を見送ると捕手が一塁に送球。その際に捕手の右手が大谷の左腕に当たって痛がり、ロバーツ監督やトレーナーが駆け寄るヒヤリとした場面もあった。その後２球のファウルの後に右飛に倒れた。

大谷は前日６日（同７日）の敵地・ブルージェイズ戦で、４打席目に中堅へ２戦連発となる３号ソロ。低めの見逃せばボールかという球をはじき返し、試合後のテレビインタビューでは「いいコースでしたけど、いいアプローチができたと思う。（打球が）低かったので、（フェンスを）越えるかなとは思いましたけど、ちょっと分からなかった。でも、いいバッティングだったかなとは思います」とうなずいていた。

調子は上向きだ。開幕からの６試合は１８打数３安打の打率１割６分７厘だったが、その後の４試合はすべて１試合２安打をマークし、４戦３発。あす８日（同９日）には先発登板も予定されている。