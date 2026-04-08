【羽川豊の視点 Weekly Watch】

【羽川氏コラム】男子プロに問われる「人間力」 プレー中の喫煙、ファン軽視はもってのほかです

米ツアー初優勝と最後のマスターズ切符には届きませんでしたが、また大きな経験をしたのが久常涼です。

バレロ・テキサス・オープン最終日、冷たい雨が降り続く中、1打差2位の通算13アンダーでスタート。スコアを2つ伸ばし、一時はトップに並びます。その後、スコアを崩して13アンダー8位で終わりました。

今季の米ツアーはこれが10戦目。インシュランス・オープン2位など、ベスト10入りは4度目です。同ツアーはすでに3年目。松山英樹の背中を追いかけ、着実に力をつけています。いつ勝っても不思議ではありませんが、これまでの戦いを見ると、優勝を意識したり、競り合った時に一段ギアを上げる力が足りません。

初日から首位を守って3日目に進んだ「AT＆Tぺブルビーチ・プロアマ」も、強風が吹き荒れた中でもスコアを伸ばす選手が多い中、久常は74と崩れ11位へ後退。最終日は67をマークするも、優勝したC・モリカワに4打差8位でした。

テキサス・オープンは昨年も5位。「ベスト10」や「ベスト5」の殻を破って優勝を手繰り寄せるために何が足りないのか。優勝を争っての惜敗をあと1、2回経験すれば、それが明確になるかもしれません。

もちろん競り合いで勝てば最高ですが、「優勝」の2文字がチラついているときの自分を俯瞰してみて欲しい。

ドライバーは左右どちらに曲がったか、アイアンの距離感はどうか、パットやアプローチで手がしびれたか、呼吸は荒くなったか。心と体の状態、ミスの傾向が把握できれば、次の戦いで対処できます。

ミスがなくても、相手のスコアが上なら勝負には勝てませんが、緊張した戦いから得るものは多い。経験によってメンタルも成長します。目の前の出来事をどう捉えるかによって、感じ方は大きく変わります。

テキサス・オープンで優勝したのは、昨年の全米オープン覇者のJ・J・スポーンです。今季は7試合で予選落ち4回。最高位はザ・プレーヤーズ選手権の24位と不振でしたが、今大会は2022年にツアー初優勝を挙げているので、いいイメージで現地入りしたはずです。忘れていたものを思い出したように、初日から60台のスコアを連発。この日のバック9もショットが切れ、ピン右2.5メートルに1オンしてイーグルを奪った17番（パー4）のフェードボールは、さすがメジャーチャンピオンという精度でした。

優勝に向かって経験を積み、力を蓄えている久常は焦ることはありません。一つの優勝でガラリと変わることはよくあります。

それは今季か、それとも来季以降になるのか。答えを出すのは久常自身です。

（羽川豊／プロゴルファー）