平昌、北京冬季五輪金メダリストで日本女子最多10個のメダルを獲得したスピードスケートの高木美帆（31）が6日、都内で引退会見を行った。

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3月の世界選手権（オランダ）が現役最後のレースとなった高木は「いつも自分が憧れたアスリート像をこの先4年間、全うすることは厳しいかなとなった時に、引退することを決断したというより、受け入れたって感じです」とリンクを離れる理由を説明した。

今後については「全く未定なところはある」とし、「今まではスピードスケートというすごい狭い世界で、一つのものに集中する時間を費やしてきた。勝負の世界に身を置くようなことには、ネガティブな反応をしている。いろんな経験をしながら思うままに進んでいきたい」と話した。

現役時代から脳と体の関係について興味を抱いていたそうで、「その分野に対して知識だったり自分の経験から、自分なりの考えを見つけていきたい」と明かしたが、簡単にはスケート界から離れられそうにない。

トップスケーターからも一目置かれるスキル

五輪、世界選手権、W杯を含めた国際大会での豊富な経験、実績を誇る高木は、指導者として国内外から引く手あまただからだ。

先のミラノ・コルティナ五輪では男女合わせて個人では高木の銅メダル2個（500、1000メートル）に終わった日本連盟はもちろん、スピードスケートの本場であるオランダも招聘に動くともっぱらだ。

高木は164センチと欧米勢に比べて小柄ながら、長身でストロークの大きいオランダの強豪選手と渡り合ってきた。団体追い抜きでは22年北京五輪で銀メダルを獲得するなど、「世界一」と評された一糸乱れぬ隊列を牽引してきた。スピードスケートに詳しいスポーツライターがこう言った。

「高木のスケーティングスキルは本場オランダでも高く評価され、トップスケーターからも一目置かれてきた。海外勢から国際大会の会場でアドバイスを求められることもあった。オランダは今年のミラノ五輪で男子は4位、女子は銀と揃って金を逃した。ここ数年、団体強化が課題とされているだけに、高木は王国復権の切り札と期待されているのです」

フランスのアルプス地域で行われる次回30年大会では高木の教え子が世界を席巻するかもしれない。