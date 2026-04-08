【トランプ2.0 現地リポート】

司法はトランプ大統領を止められるか？ 憲法修正14条に基づく「出生地主義」をめぐる攻防

イラン戦争の出口が見えない中、トランプ大統領の支持率は下がり続けている。中間選挙で共和党が上下両院を失うとの見方も出る中、打ち出されたのが「有権者リスト」を作成する大統領令だ。不正防止を掲げるこの政策は、実際には数百万人の有権者を投票から排除する可能性がある。

2020年の大統領選での敗北は「不正によるもの」とのトランプ氏の主張は、これまでの調査や裁判で軒並み否定されている。にもかかわらず「不正投票を防ぐ」という名目で、有権者を事前に選別する仕組みを導入しようとしている。

「有権者リスト」は、アメリカ人としての投票資格が証明された人のリストだ。議会で停滞するID強化案を、大統領令で進めようとする動きと指摘されている。どちらも、「アメリカ人と証明された人」だけが投票できる仕組みだ。しかし、この国で自身がアメリカ人であることを証明するのは簡単ではない。

まずアメリカには日本のような戸籍制度がない。運転免許証は州ごとに発行され、市民権の証明にはならない。最も有効なパスポートは、取得は4〜5割にとどまる。出生証明書も所在が不明な人は少なくない。

住民のデータは州ごとに管理され、州をまたぐとデータがつながっていない。そのため、連邦政府としてリストを作れば、多くがリストから漏れ、投票できなくなる可能性がある。その数は投票年齢の市民の約9％、数百万人規模に及ぶとみられている。

■影響を受けるのは民主党支持者や無党派層

トランプ大統領は米国郵政公社に対し、郵便投票用紙を身元確認済み有権者に限定して送付するよう指示した。現在3人に1人が郵便投票しているため、影響は大きい。

中でも影響を受けるのは、非白人や若者、低所得者層など主に民主党支持者や無党派層だ。そのため、共和党有利に運ぶための、特定の有権者排除につながると批判されている。

本来、選挙管理は州の権限で、多くの州が「越権行為」と連邦政府を訴えている。

リストが11月の中間選挙に適用されるかどうかは不透明だが、仮に司法が容認すれば大混乱は避けられない。

建国250年を目前に、最高裁で審議中の出生地主義と同様、「誰がアメリカ人として数えられるのか」という定義そのものが問われている。

（シェリーめぐみ／ジャーナリスト、ミレニアル・Z世代評論家）