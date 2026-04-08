まさに圧巻！40歳ノイアーを39歳バイエルン指揮官が激賞！マドリーDFさえもべた褒め「最高の選手だ！」【CL準々決勝】
現地４月７日に開催されたチャンピオンズリーグ準々決勝の第１レグで、伊藤洋輝（ベンチ入りも出番なし）が所属するバイエルン・ミュンヘンは、レアル・マドリーと敵地で対戦。41分にルイス・ディアス、46分にハリー・ケインがゴールを奪った後、74分にキリアン・エムバペに１点を返されたが、２−１で先勝した。
プレーヤー・オブ・ザ・マッチに輝いたのは、スコアラーではなくマヌエル・ノイアーだ。40歳の頼れる守護神は好守を連発。ここぞというところでビッグセーブを繰り出し、勝利の立役者となった。
衰え知らずのパフォーマンスに絶賛の声が溢れるなか、ヴァンサン・コンパニ監督も激賞。欧州サッカー連盟の公式サイトによれば、現在39歳でノイアーよりも年下のベルギー人指揮官は、次のように語った。
「誰が史上最高の選手かについては人それぞれ意見があるだろうが、マヌはごくわずかな選手の１人であり、非常に、非常に長い間そのレベルを維持し続けている。この年齢でこれほどのパフォーマンスを発揮するのは極めて難しい。30歳の頃の彼がどんな選手だったかは分からないが、それでもやはり、彼は実に素晴らしい」
コンパニ監督はまた、「この年齢でプレーを続けるかどうかは、クラブとマヌ自身が決めることだ」とも伝えた。
「私はそれについて何も言わない。しかし、最も重要なのは今夜彼が見せてくれたプレーだ。彼は非常に良いコンディションにあると感じたし、我々には彼が必要だった。その経験だけでなく、彼の質の高さゆえにね。彼はこの試合の非常に厳しい局面で鋭い反応を見せた。トレーニングでの彼の働きぶりを考えれば、驚くことではないよ」
さらに、マドリーのDFで、長年ドイツ代表でノイアーと共闘したアントニオ・リュディガーは、「マヌエル・ノイアーは相手チームで最高の選手だった！」と言い放った。
バイエルンの背番号１は、EURO2024をもって代表引退こそしたが、今なお現役バリバリだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】必見！40歳守護神ノイアーがビッグセーブ連発
プレーヤー・オブ・ザ・マッチに輝いたのは、スコアラーではなくマヌエル・ノイアーだ。40歳の頼れる守護神は好守を連発。ここぞというところでビッグセーブを繰り出し、勝利の立役者となった。
「誰が史上最高の選手かについては人それぞれ意見があるだろうが、マヌはごくわずかな選手の１人であり、非常に、非常に長い間そのレベルを維持し続けている。この年齢でこれほどのパフォーマンスを発揮するのは極めて難しい。30歳の頃の彼がどんな選手だったかは分からないが、それでもやはり、彼は実に素晴らしい」
コンパニ監督はまた、「この年齢でプレーを続けるかどうかは、クラブとマヌ自身が決めることだ」とも伝えた。
「私はそれについて何も言わない。しかし、最も重要なのは今夜彼が見せてくれたプレーだ。彼は非常に良いコンディションにあると感じたし、我々には彼が必要だった。その経験だけでなく、彼の質の高さゆえにね。彼はこの試合の非常に厳しい局面で鋭い反応を見せた。トレーニングでの彼の働きぶりを考えれば、驚くことではないよ」
さらに、マドリーのDFで、長年ドイツ代表でノイアーと共闘したアントニオ・リュディガーは、「マヌエル・ノイアーは相手チームで最高の選手だった！」と言い放った。
バイエルンの背番号１は、EURO2024をもって代表引退こそしたが、今なお現役バリバリだ。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】必見！40歳守護神ノイアーがビッグセーブ連発