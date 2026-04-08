「足出してる!!」元SPEED島袋寛子、42歳とは思えない圧巻の美脚を披露「若返ってない？」「うわあ綺麗」
元SPEEDの島袋寛子さんは4月7日、自身のInstagramを更新。デビュー30周年を迎えたことを報告し、美しいモデルショットを公開しました。
【写真】島袋寛子の美脚際立つ赤セットアップ姿
コメントでは「すごい おめでとう御座います」「とてもお洒落で美しいです！」「足出してる!!」「あれから30年！？若返ってない？」「時間が止まってない？？ヒロちゃん、若すぎる」「攻めた感じ？！」「うわあ綺麗」と、絶賛の声が寄せられました。
(文:多町野 望)
【写真】島袋寛子の美脚際立つ赤セットアップ姿
「時間が止まってない？？」島袋さんは「SPEEDでデビューして今年30周年を迎えます みんなありがとう」とつづり、2枚の写真を投稿。赤いジャケットとショートパンツのセットアップに身を包んだモデルショットです。2枚目はスツールに腰掛けた全身ショットで、すらりと伸びた美脚が際立っています。
「各SNSも開設されました！」島袋さんは同日、「各SNSも開設されました！フォローよろしくお願いいたします」と、30周年を記念するアカウントを紹介しました。気になる人は、チェックしてみてくださいね。
(文:多町野 望)