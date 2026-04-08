しまむらカップ付インナー♡夏を快適に過ごすFIBERDRY登場

暑い季節を快適に乗り切るためのアイテムが、しまむらから今年も登場♡人気のFIBERDRYシリーズは、通気性や吸水性に優れた機能性インナーやレッグウェアが充実しています。ムレやベタつきを抑えながら、さらっとした着心地を叶えてくれるのが魅力。毎日のコーデに取り入れやすい、頼れる夏アイテムをチェックしてみてください♪

さらっと快適インナーシリーズ

レディースの「FIBERDRYインナー（CLOSSHI）」は税込979円、サイズはS・M・L・LL展開。

「FIBERDRYカップ付インナー（CLOSSHI）」は税込1,419円、「FIBERDRYハーフトップ（CLOSSHI）」は税込1,089円で、同様にS～LLサイズまで展開されています。

通気性に優れ、湿気とともに熱を逃がす設計で、ムレにくく快適な着心地を実現。

メンズの「FIBERDRY2枚組インナー（CLOSSHI）」は税込1,199円でM・L・LLサイズを展開しています。

K-BEAUTYサポートウェア登場♡無理なく続くスタイルケア新習慣

靴下＆レッグウェアも充実♡

「FIBERDRYさらっとドライ靴下（CLOSSHI）」は3足組で税込649円、レディース23～25cm、メンズ25～27cm・27～29cmサイズ。1秒吸水で汗をすばやく吸収します。

さらに「さらっと感2倍（CLOSSHIPREMIUM）」は税込759円で、速乾性を2倍に強化。

「FIBERDRYさらっとドライレギンス（CLOSSHIPREMIUM）」は税込1,089円（10分丈）で、シルク素材を使用したなめらかな肌触りも魅力です。

レッグウェアはスパッツ（1分・3分丈税込649円）、レギンス（5分・7分丈税込759円、10分丈税込979円）を展開。サイズはS-M、M-L、L-LL、JM-Lまで対応しています。

機能性で選ぶ夏アイテム

今季は放熱機能を新搭載し、こもりやすい熱を外へ逃がす設計に進化。キュプラ糸による吸放湿性や、接触冷感などの機能も加わり、より快適な着用感を実現しています。

夏の快適コーデに必須

しまむらのFIBERDRYシリーズは、機能性と手に取りやすい価格を両立した優秀アイテム♡インナーから靴下、レッグウェアまでトータルで揃えられるので、暑い季節の強い味方になってくれます。

快適さを重視したい方はもちろん、日常使いしやすいアイテムを探している方にもおすすめ。ぜひ今年の夏に取り入れてみてください♪