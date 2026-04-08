フリーアナウンサーの堀江聖夏（みな、32）が8日までに自身のインスタグラムを更新。トレーニング再開ショットを公開した。

「筋トレと美容の話。骨折から早1ヶ月。運動は一応していたのですが（やってたんかーい。笑）かなりゆるゆるだったので、4月に入ったこともあり無理のない範囲で筋トレを再開します（右手はまだダンベルは持たないです！）」とトレーニングを再開したショットをアップ。

そして、「とても大事な撮影があるのでそれに向けて体をしっかり引き締めていくぞ〜！」と意気込んだ。

この投稿にフォロワーらからは「ウェアとっても似合ってる」「頑張ってください。可愛い女の子」「アスリートですね。ゆっくり無理をなさらずに」「ほりえってぃの努力が本当に凄すぎて尊敬します」「美しくて完璧です。もっと強くなって戻ってきてください」「美しい スタイル抜群！！」「何時も笑顔が素敵で綺麗で格好良い」などの声が寄せられている。

堀江は、剛柔流空手の有段者で、自称「日本一強いアナ」。チャイナ服姿での瓦割り動画が300万PV超の人気となっており、「チャームポイントはふくらはぎです」と明かしている。

アナウンサー業のほかに、訪問型の保育事業を手がける会社の経営も行っている。