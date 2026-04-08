「ブルージェイズ１−４ドジャース」（７日、トロント）

ドジャースの大谷翔平投手は「１番・ＤＨ」で先発出場し、三回の第２打席で先制タイムリーを放った。これが決勝打となりチームは破竹の５連勝だ。

先頭のキム・ヘソンが右中間を破る二塁打を放って出塁。急きょスタメン出場した男が突破口を切り開くと、続くフリーランドは送りバントを試み、ガーズマンの一塁送球がヘルメットを直撃。犠打野選で無死一、三塁と好機が広がった。

ここで打席に入った大谷。初球の低めを見極め、２球目のフォーシームをとらえると打球は弾丸ライナーで右翼フェンスに直撃した。角度２２度、打球速度は１６９キロで飛距離約１０９メートル。もう少し角度がついていればフェンスを越えていた打球だった。

あまりにも打球が速く、右翼手もスムーズに処理したため大谷は一塁でストップ。衝撃的な一打に敵地もどよめいた。この一打でシーズンの打率を３割に乗せた。開幕２カード６試合で打率１割台に低迷していたが、ビジター５ゲームで一気に上昇させた。

大谷は第１打席でストレートの四球を選び、シーズンをまたいで４２試合連続出塁を達成。イチローが持つ日本勢最多記録まであと１と迫った。 結果的にこの先制二塁打が決勝打となりチームは５連勝。勝利のハイタッチ後、大谷はマウンドへ向かい明日の登板に向けて感触を確かめた。この日は３打数１安打、３出塁をマークした。