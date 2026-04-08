太るのは運動不足のせいではない？ダイエットの本当を教えます！【ゆるやせ漢方ダイエット】

太るのは運動不足のせいではない？ダイエットの本当を教えます！ 運動不足で太ることはありません スポーツが苦手な人や、忙しくて運動の時間が取れない人は、「太るのは運動不足のせい」と思っている人が多いようです。でも、実はこの認識は大きな間違いです。実際、運動することでやせることはできます。しかし、逆に運動不足のせいで太るということはありません。日本人の約75％が運動不足と言われていますが、肥満の割合は約25％。運動していなくても太っていない人がたくさんいるのです。しかも、運動で１㎏やせるためには、なんと2回のフルマラソンが必要です。ダイエットとして考えると運動は大変効率が悪いのです。やせるために運動は必要ありません。このことを知っただけで、5㎏やせた患者さんもいるくらいです。【出典】『ゆるやせ漢方ダイエット』著者：工藤孝文/ダイエット・漢方外来医師