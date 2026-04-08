「ほしい」と願い思い続けるよりも、手に入れた自分を妄想した方が働く、潜在意識が持つ特徴とは？【無限にお金を引き寄せる 妄想の法則】

「ほしい」と願い思い続けるよりも、手に入れた自分を妄想した方が働く、潜在意識が持つ特徴とは

「ほしい」と願うよりも「手に入れる」と決める！

「ほしい」と思っているだけでは、「ほしがっている自分」が実現し続けてしまう

ここに、2人の男性がいます。2人は、収入も同じくらいです。

Aさんは、ブランド時計がほしい とずーっと思い焦がれています。だけど、「高いしな……。俺の給料じゃ厳しいな」と感じています。

一方、Bさんは、いつか必ずブランド時計を身につけるんだ と決めています。今はお金の状況が厳しいかもしれないけど、そんなことはおかまいなしでブランド時計をかっこよく身につけている自分をいつも思い描いています。

さて、どちらのほうが「ブランド時計をつける自分」を叶える可能性が高いでしょうか？

はい、シンキングターイム！

AさんもBさんも意識が「ブランド時計」に向いているので、街中でブランド時計を目にすることや、たまたまテレビをつけたらブランド時計が映っていた……ということはしょっちゅう起きるはずです。

ただ、その「ブランド時計を身につける」という願いを実現するのはどちらかというと……Bさんです！ここまで読んでくれた皆様には、簡単すぎましたね！

潜在意識は、自分が「ほしい」と思っているものではなく、自分が「なっている」ものや自分が「持っている」もの、自分が「ある」と感じているものをまた引き寄せます。

Aさんのように「ほしい、ほしい」と思っているだけでは、「ブランド時計をほしがっている自分」になり続けているので、これからも「ブランド時計をほしがっている自分（でも自分の給料じゃ厳しいと思っている自分）」が叶い続けます。

ですがもちろん、どんなものだってはじめは「ほしい」と思うことから始まります。

だからこそ、妄想！なんです。

脳は、現実で起きていることも、頭で思い描いただけの妄想も区別がつきません。それがたとえ妄想であっても、「ブランド時計を身につけている」「ブランド時計を所有している」と体感したとき、潜在意識レベルでは「ブランド時計を所有してつけている自分」がカチッとプログラムされます。

そして、潜在意識にプログラムされた自分と現実の自分にギャップがある場合は、そのギャップを埋めようと働き出してくれます。現実のほうに寄せるんじゃなくて、潜在意識にプログラムされているほうに寄せてくれるんです。

これも、潜在意識が持つ特徴のひとつです。

「でも、どうやって？」と聞きたくなったあなたは、手段なんてわからなくても、潜在意識はちゃんとあなたにピッタリの方法を知っています。

ブランド時計を手に入れるのだって、潜在意識にかかればお茶の子さいさいなんです！

【出典】『無限にお金を引き寄せる 妄想の法則』

著者：かずみん 日本文芸社刊

執筆者プロフィール

アメブロ公式ブロガー。スピリチュアルや自己啓発とは無縁の生活を送っていたが、2015年に奥平亜美衣さんの著書に出会い、「引き寄せの法則はたしかにある！」と覚醒。それまで無意識のうちに「妄想」という手段を使って、引き寄せをしていたことに気づく。その体験をブログ「妄想は世界を救う。～妄想万能説～」で公開したところ人気となり、にほんブログ村哲学思想ブログ「引き寄せの法則」ランキングの上位常連ブロガーとなる。著書に、『ありえない「妄想」でお金も恋も引き寄せる！』(秀和システム)、『「頑張らない」で引き寄せる! 願いが叶う、ちょっとあほになる方法』(ダイヤモンド社)、『マンガでわかる「引き寄せの法則」 かずみんスタイル』(ビジネス社)などがある