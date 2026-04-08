米イラン戦争終結期待高まる、原油先物急落 ドル円158.60円台



トランプ米大統領が土壇場でイラン攻撃停止「2週間」の延長に合意したと発表。イラン側もパキスタンの停戦案を承認した。また、イスラエルが米イラン交渉中はイランへの攻撃を停止することで合意したとも報じられている。イラン外相は2週間はホルムズ海峡を安全に通航可能だと述べた。



戦争終結期待が高まりNY原油先物は109ドル台から91ドル台に急落、米株先物は急騰しダウは900ドル超上昇している。NY金先物も急騰。ドル全面安でドル円は159.70円台から158.60円台に1円下げている。日経平均先物は5万6000円台に乗せている。



ただ、イランは米国を信用しておらず、不信感を持って交渉に挑むとしている。交渉は戦争終結を意味するものではないと釘を刺した。



東京時間08:35現在

ダウ平均先物JUN 26月限 47793.00（+981.00 +2.10%）

Ｓ＆Ｐ500先物JUN 26月限 6812.50（+155.75 +2.34%）

ＮＡＳＤＡＱ100先物JUN 26月限 25065.25（+694.25 +2.85%）



ＮＹ原油先物MAY 26月限（ＷＴＩ）（時間外取引）

1バレル＝94.23（-18.72 -16.57%）

ＮＹ金先物JUN 26月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引）

1オンス＝4844.80（+160.10 +3.42%）

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