日経レバが急騰で一気に５万円台へ、イラン停戦交渉期限延長で買い戻し加速

ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570.T>が急騰、５万円台回復を一気に視野に入れる展開となっている。今朝方にトランプ米大統領がイラン側に提示していた日本時間８日午前９時の停戦交渉期限を２週間延期することに言及、これを受けて足もとショート筋の買い戻しが加速し、ＣＭＥ日経２２５先物（６月物）は２０００円高と値を飛ばし５万６０００円台まで噴き上げた。



この流れを引き継いで日経平均株価は先物主導で朝方から急速に上値を追う動きとなっている。日経平均に連動するように組成されたＥＴＦで価格変動率が２倍に設定された日経レバも、個人投資家など短期筋の参戦が活発化するなか、一気に水準を切り上げる展開となった。直近４月３日現在の日経レバの信用取組については売り残が増勢にある一方、買い残は中東リスクを警戒して整理が進捗していた。足もとでは投資家の思惑と株価は逆方向の動きとなっている。



出所：MINKABU PRESS