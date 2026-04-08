欧州チャンピオンズリーグ（ＣＬ）準々決勝第１戦（７日＝日本時間８日）、バイエルン・ミュンヘン（ドイツ）はアウェーで名門レアル・マドリード（スペイン）に２―１で先勝した。エースのイングランド代表ＦＷハリー・ケインが決勝点をマークした。

１―０とリードして迎えた後半開始直後、ケインはペナルティーエリアの外から豪快なシュートでゴールネットを揺らした。エースストライカーは「私たちは良いプレーをした。この勢いを持続していきたい。私たちは常に危険な存在だと感じているし、常に得点できると感じている。今夜のアウェー戦でも証明できた」と胸を張った。

ケインは今季クラブ＆代表戦で４９試合５７得点をマークしており、世界最優秀選手賞「バロンドール」の有力候補。英メディア「ＢＢＣ」はケインについて「Ｒマドリード戦がバロンドール受賞の可能性を左右する」と指摘し「Ｂミュンヘンがドイツリーグに優勝してもケインのタイトルを保証するものではない。賛否両論あるにしても欧州ＣＬ、Ｗ杯あるいは欧州選手権といった主要タイトルを獲得するチームの一員であることが前提条件となりつつある」と伝えていた。

また「バロンドール」を争うＲマドリードのフランス代表キリアン・エムバペもゴールし、ＣＬ得点ランキングでトップを維持。それだけに受賞するには第２戦（１５日＝同１６日）を制し、ライバルを蹴落として、ファイナルに進むしかない。ケイン自身も昨年に「ＣＬやＷ杯を取らないとバロンドール受賞はできない」と発言していた。

この日は日本代表ＤＦ伊藤洋輝の出番はなかったものの、名門クラブに先勝。ケインは２５年ぶりとなる英国人バロンドール受賞者となれるか。