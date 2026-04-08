仲が良すぎる猫の親子が、くっついてくつろぎ始めると...？予想外の姿でくつろぐ猫たちが可愛すぎて尊いと反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で8万回表示を突破し、「けちゅまくら」「チューチュートレインの逆、ニャンニャントレイン」といったコメントが寄せられることとなりました。

【写真：とっても仲良しな『３匹の親子猫』→くつろぎ始めると…かわいすぎる『くっつき方』】

親子の絆を体現...？

Xアカウント「はちゅちゅ」に投稿されたのは、親子だという『あずき』ちゃん、『にぃたん』くん、『ちびちゅけ』くんの３匹の猫。

あずきちゃんがお母さんで、にぃたんくんとちびちゅけくんは息子だそう。とても仲良し親子だという３匹。よく寄り添ってくつろいでいるそうですが、３匹は珍しいくっつき方をするのだとか。

なんと３匹が縦長に繋がってまるで電車のように連結するのだといいます。あずきちゃんのお尻にちびちゅけくんが頭と顔を置き、ちびちゅけくんのお尻ににぃたんくんが顔をくっつけていたとのこと。丸くなってゆったりと寝ているあずきちゃんと、幸せそうな表情を浮かべて眠そうにしていたちびちゅけくん。しかし、にぃたんくんだけは少し不満げな表情だったそう。なぜかというと、本当はあずきちゃんの後ろに陣取りたかったのだとか。やはりママの近くは特別なのでしょうね。

他の投稿でも、３匹くっついて連結している姿が見られました。飼い主さんによると「親子で保護してから11年半ずーっとこう」と、あずきちゃん親子について話しています。切れることのない親子の絆の強さが、あずきちゃん、にぃたんくん、ちびちゅけくんよって体現されているかのようですね。

仲良し家族

連結したあずきちゃん親子の姿を見た方たちから「電車ごっこしてるみたい」「見たことない貴重な連結猫です」などの声が寄せられていました。

見事に連結したあずきちゃん親子の姿は、多くのXユーザーの注目を集めました。

Xアカウント「はちゅちゅ」では、あずきちゃん、にぃたんくん、ちびちゅけくんの仲睦まじい姿がたくさん投稿されています。きっと今日も仲良くくっついて穏やかな生活を送っていることでしょう。

写真・動画提供：Xアカウント「はちゅちゅ」さま

執筆：さおり

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。