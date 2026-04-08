ドーーーンと1kg入り！！！【業務スーパー】あると助かる♡「大容量フード」

毎日の食事作りには冷凍食品や出来合いの総菜等を活用すると、調理時間の短縮にもつながり、とっても便利。【業務スーパー】では、日々の食事やお弁当にも活躍してくれそうな「大容量フード」が充実している様子。手軽な調理方法でおかずをもう1品増やしたい時に、大活躍すること間違いなしかも。そこで今回は【業務スーパー】で見つかる、容量1kgの便利な大容量フードを紹介します。

いざという時にあると嬉しい！

大人も子どもも楽しめる味のフランクソーセージは、フライパンで焼いたり、茹でたりするだけの簡単調理で、十分食べ応えのあるおかずになる便利な食品。「こだわり生フランク プレーン」は、1kgの容量に約10本分のフランクソーセージが入っています。そのまま食べる以外にも、食べやすいサイズにカットしてから、他の料理にアレンジしても良さそうです。

ストックにも！ ボリューム感のあるおかずを加えたい時に

お弁当のおかずにも手軽に使えそうな「鶏竜田揚げ」。@arimama_chanさんによると、「調理方法はレンジか油で揚げる」とのことで、手軽にボリューム感のあるおかずを1品完成させられるはず。@arimama_chanさん曰く、「レンチンすると衣はしっとり」「油で揚げたりノンフライヤーを使えば衣がカラッとなってより美味しい」のだとか。少量ずつ取り出して使えそうなところも嬉しいポイント。

ピリっとした辛みのある大人向けポテトサラダ

500g入りのパックが2個セットになった「ジャーマンポテトサラダ」は、冷蔵保存する商品。公式サイトによると、「ピリッと辛いマスタードとブラックペッパーをきかせ、ジャーマンポテト風に仕上げたポテトサラダ」とのことで、大人のおつまみにもぴったり。洋食メニューに添えると、献立の完成度が高まりそうです。コロッケやグラタンにアレンジして、メインのおかずにしてもグッド。

シェアして楽しい大容量スイーツ

業務スーパーといえば、パックに入った大容量のスイーツも見逃せません。種類も複数あり、その時の気分に合わせて選べます。パックから出して小さな器に小分けするだけなので、大人数集まった時のおやつや食後のデザートにもうってつけかも。「カスタードプリン」は、@arimama_chanさん曰く「濃厚なのにあっさり食べられてくどくない」とのこと。家族みんなで楽しめそうです。

ストックしておくと心に余裕が生まれそうな、業務スーパーの大容量フード。献立に悩んだ時や、あともう1品欲しい時に、活用しないともったいないかも。気になる商品があった人は、ぜひお近くの店舗でチェックしてみてください。

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※こちらの記事では@racco_club様、@arimama_chan様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる